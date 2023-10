Engelhard verzeichnet Umsatz-Rekord (FOTO)

Niederdorfelden (ots) - Engelhard Arzneimittel hat das Geschäftsjahr 2022/2023

mit einem Umsatz-Rekord abgeschlossen. Das Familienunternehmen, das im

vergangenen Geschäftsjahr sein 150-jähriges Firmen-Jubiläum feiern konnte,

gehört zu den führenden OTC-Unternehmen in Deutschland und ist mit dem

pflanzlichen Hustensaft Prospan® Weltmarktführer. Das Besondere bei Engelhard:

Alle Marken und Produkte, die national oder international in 100 Ländern

weltweit vertrieben werden, sind "Made in Germany", hergestellt am Standort

Niederdorfelden in Hessen.



Richard Engelhard, CEO, der zusammen mit seinem Bruder Oliver Engelhard, CEO,

das Unternehmen seit vielen Jahren führt: "Das Geschäftsjahr 2022/2023 konnten

wir mit einem Umsatzergebnis von 166 Millionen Euro abschließen. Das übertrifft

unseren Plan um 36 % und bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr um sogar über 50

%." Auch für das gerade begonnene neue Geschäftsjahr 2023/2024 hat sich

Engelhard viel vorgenommen und ehrgeizige Ziele gesetzt. "Wir erwarten ein

weiteres Umsatzwachstum und planen zusätzliche Investitionen, z.B. in neue

Maschinen, Immobilien und Flächen, um unser Unternehmen für die Zukunft

weiterhin gut aufzustellen.