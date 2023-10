Buffets Fehler in der Flugbranche – und die Antwort auf eine Millionen-Frage

Eine Branche, bei der Buffett ebenfalls einige Fehler zu bedauern hat, sind die Fluggesellschaften. Im Jahr 2016 erwarb seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway rund zehn Prozent an den vier größten Airlines in den USA - United, American, Southwest und Delta Air Lines. Der Einsatz kostete mehr als vier Milliarden US-Dollar. Der Ausbruch der weltweiten Pandemie vier Jahre später, im Jahr 2020, veranlasste ihn jedoch, die Anteile vollständig zu veräußern. Einige meinten, Buffett habe sie zu früh verkauft und den anschließenden Aufschwung verpasst, als sich die Wirtschaft wieder erholte.

"Ich habe einfach entschieden, dass ich einen Fehler bei der Bewertung gemacht habe – es war ein verständlicher Fehler", sagte er auf der Berkshire-Jahresversammlung 2020. "Es war eine wahrscheinlichkeitsgewichtete Entscheidung, als wir kauften, in der Überzeugung, dass wir einen attraktiven Betrag für unser Geld bekämen, wenn wir auf breiter Ebene in die Flugbranche investierten."

Der legendäre Investor hat mit der Luftfahrtindustrie eine holprige Reise hinter sich. Lange vor dem jüngsten Ausflug in die Branche, war Buffett 1989 bereits eine missglückte Wette in die alte USAir eingegangen. Berkshire investierte 358 Millionen US-Dollar in USAir in Form eines Kaufs von Vorzugsaktien. Jahre später erklärte Buffett den Aktionären, dass er dieses Geschäft nicht hätte eingehen sollen.

"Es hätte schlimmer sein können, aber es war ein Fehler", sagte Buffett auf der Jahreshauptversammlung 1995. Dennoch räumte er ein, dass, so schlecht sich die Investition in USAir auch entwickelt habe, er wenigstens die Vorzugsaktien gehalten habe. "Wir sind natürlich viel besser dran, als wenn wir die Stammaktien gekauft hätten", sagte er damals.

Im Aktionärsbrief des folgenden Jahres 1996 wiederholte Buffett einen alten Witz über Investitionen in Fluggesellschaften: "Als Richard Branson, der reiche Besitzer von Virgin Atlantic Airways, gefragt wurde, wie man Millionär wird, hatte er eine schnelle Antwort: 'Da gibt es eigentlich nichts zu tun. Fangen Sie als Milliardär an und kaufen Sie dann eine Fluggesellschaft.'"

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion