Englobe unterhält Partnerschaft mit OPTEL, um vollständige globale Rückverfolgbarkeit seiner Tätigkeiten zur Behandlung kontaminierter Böden zu gewährleisten

QUEBEC, 2. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Heute gibt Englobe, der weltweite Vorreiter in der Behandlung und Verarbeitung von kontaminiertem Boden, seine Partnerschaft mit OPTEL bekannt, um die vollständige regulatorische Rückverfolgbarkeit seiner Böden an seinen verschiedenen Standorten weltweit zu gewährleisten. Optchain, die von OPTEL entwickelte Lösung, wird es den verschiedenen Tochtergesellschaften von Englobe in Kanada, Frankreich und dem Vereinigten Königreich ermöglichen, ihre Tätigkeiten zu digitalisieren und die entsprechenden Informationen über den Transport und die Behandlung kontaminierter Böden an die verschiedenen staatlichen Stellen gemäß den in den jeweiligen Provinzen oder Ländern geltenden Vorschriften zu übermitteln.