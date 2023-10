So funktionierte moderne Buchhaltung

Eine fortschrittliche Buchhaltung hat nichts mehr mit der Buchhaltung von vor 10 Jahren zu tun. Hier wurden noch Ein- und Ausgangsbücher geführt, die zu einem unaufhaltsamen Papierkrieg geführt haben, da die dazugehörigen Belege umständlich in Ordner geheftet und abgelegt werden mussten. Heutzutage gestaltet sich das ganze Zahlenerfassen in den Betrieben viel einfacher und auch noch viel übersichtlicher. Die moderne Buchhaltung geht weit über das Erfassen von Zahlen hinaus. Hier wird mehr als nur die strategischen Finanzansätze gefordert. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung und Aufrechterhaltung der finanziellen Gesundheit des Betriebes. Das Aufgabengebiet umfasst eine Vielzahl von Thematiken, die tagtäglich in den Arbeitsalltag einfließen. Die Buchhaltung ist einer der wichtigsten Abteilungen und hier entscheidet sich auch, ob das Unternehmen fähig ist, weiter zu wachsen.

Komplexität

Das breit gefächerte Arbeitsfeld der Buchhaltung soll vor allem eine gewisse Transparenz liefern. Eine Transparenz, die dem Unternehmen zeigt, wie die aktuelle finanzielle Lage aussieht. Diese muss und sollte kontinuierlich im Auge behalten werden. Damit dies möglich ist, können sich die Buchhalter:innen über eine absolut einfache und hochwertige Buchhaltungssoftware freuen. Diese Software ermöglicht es dem Nutzer, mehrere Aufgabenfelder gleichzeitig abzudecken. Die nutzerfreundliche Bedienung kann spielend genutzt werden und sogar User, die nicht aus dem Arbeitsumfeld des Buchhalters kommen, können sich innerhalb der Software ganz leicht zurechtfinden. Ob es sich um die Eingabe und das Anlegen von Angeboten handelt, um das Vorbereiten und Versenden von Rechnungen, das Ablegen und Digitalisieren von ankommenden Rechnungen oder um die Vorbereitung und Verwaltung der Steuererklärung handelt, diese Software deckt alle buchhalterischen Bereiche ab. Egal ob es sich um ein großes Unternehmen oder um ein Start Up handelt, dieses Programm eignet sich für jeden.

Praktische Handhabung

Wer bisher nicht in einer solchen Software gearbeitet hat, der braucht keine Scheu zu haben. Die Bedienung setzt hier keine besonderen Kenntnisse voraus. Ganz im Gegenteil. Sie ist so einfach strukturiert, dass man sich schnell einarbeiten und alle Bereiche vollumfänglich nutzen kann. Besonders praktisch ist hier auch noch, dass man die Software genauso gut von unterwegs bedienen kann. Dies funktioniert über eine App. Sekundenschnell können so Belege hochgeladen und erfasst werden oder auch Zahlen nachgeprüft werden.

Bild: Moderne Buchhaltungsprogramme erleichtern den Buchhaltern erheblich den Arbeitsalltag Bildquelle: Firmbee via pixabay.com

Zeit ist Geld

Lange und komplizierte Erfassungsmethoden sind nicht nur unpraktisch, sie kosten auch noch Geld. Deswegen macht es Sinn, in eine Buchhaltungssoftware zu investieren, die so viele breit gefächerte Bereiche abdecken kann, wie nur möglich. Heutzutage, in unserem Zeitalter, funktioniert nichts mehr ohne die Digitalisierung und dies ist auch gut so. Durch diesen Fortschrift können Unternehmen, wegen der erhöhte Zeit- und Kosteneffizienz, erheblich profitieren. Dieser Aspekt ist natürlich gerade für Neugründer ein wichtiger Aspekt. Wer von Anfang an mit der neusten Technik arbeitet, der kann am wachsenden Markt mithalten.

Korrektheit

Unumgänglich bei der Buchhaltung ist es, dass die anfallenden Steuern zu 100 % korrekt berechnet werden. Fehler können sich hier keine erlaubt werden, da auch nur ein kleiner Fehler schwerwiegende rechtliche Folgen mit sich bringen kann. Es müssen hier unzählige Finanzvorschriften und die dazu gehörigen Gesetzt beachtet werden. Damit hier alles in seinen geregelten Bahnen verläuft, müssen regelmäßig Audits durchgeführt werden. Hinzu kommen Prüfungen durch externe Wirtschaftsprüfer. Hier fällt es dann den Buchhaltern zu, unterstützende Arbeit zu leisten. Für die Prüfung erforderliche Unterlagen müssen fehlerfrei in der Frist erstellt und zur Verfügung gestellt werden. Deswegen ist die Arbeit der Buchhalter:innen auch so enorm wichtig und interessant. Man muss hier in der Lage sein, nicht nur nach seinem Schema F zu arbeiten. Es ist vielmehr von Nöthen, auch über den Tellerrand hinaus zu schauen.

Eine moderne Buchhaltung kann so viel mehr. Sie ist eine strategische Vorgehensweise, die wesentlich zur Unternehmensführung beisteuert. Neben der genauen Abbdilung der finanziellen Lage eines Unternehmens, bietet sie auch noch die Möglichkeit, langfristige Ziele in Angriff zu nehmen und zu verwirklichen. Ziele, die vielleicht schon seit längerem im Raum stehen, wozu aber einfach noch die finanziellen Mittel gefehlt haben. So können erfolgsversprechende Chancen frühzeitg erkannt und dann letztendlich auch umgesetzt werden. Finanzielle Herausforderungen werden so zu überwindbaren Barrieren und tragen dazu bei, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt. Die Möglichkeit, durch die übersichtlichen Analysen, genaustens über die reale Situation Bescheid zu wissen, bringt neuen Schwung in die Strukturen.