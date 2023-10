Umzugskosten absetzen für ein besseres Homeoffice (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Wer in eine Wohnung zieht, um die eigene

Homeoffice-Situation zu verbessern, kann die Kosten dafür von der Steuer

absetzen - auch dann, wenn die neue Wohnung nur ein paar Straßen weiter weg

gelegen ist. Das bestätigt ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Hamburg. Der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erläutert die

Details.



Die grundsätzlichen Voraussetzungen





Wer aus beruflichen Gründen umzieht, kann die dafür anfallenden Kostensteuerlich geltend machen. Mindestens eine der folgenden Voraussetzungen mussdafür erfüllt sein:- Eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer fängt in einem neuen Unternehmen an,das nicht am bisherigen Wohnort ansässig ist.- Die Arbeitgeberin beziehungsweise der Arbeitgeber hat den Mitarbeitenden aneinen anderen Standort versetzt oder hat den Standort des Unternehmens ineinen anderen Ort verlegt.- Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer verändert zwar nicht die eigeneberufliche Situation, aber verringert durch den Umzug die Fahrtzeit zwischenWohnung und Arbeitsstätte um mindestens eine Stunde.- Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer zieht in eine Dienstwohnung ein odermuss eine Dienstwohnung verlassen.Der aktuelle FallDas Finanzgericht Hamburg hat sich kürzlich mit einem etwas anders gelagertenFall beschäftigt und der Klage eines Ehepaars stattgegeben (Aktenzeichen 5 K190/22). Das Paar teilte sich eine etwa 65 Quadratmeter große Wohnung und hattedarin kein Arbeitszimmer zur Verfügung. Bis zur Corona-Pandemie im Jahr 2020 wardas für sie auch kein Problem, da beide nicht im Homeoffice arbeiteten, sondernihrer nichtselbständigen Tätigkeit in den Räumen ihrer Arbeitgeber nachgingen.Doch während der Corona-Pandemie wechselten beide ins Homeoffice, was sich wegender beengten Platzverhältnisse und des fehlenden Arbeitszimmers alsproblematisch erwies. Um die berufliche Situation in den heimischen vier Wändenzu verbessern, zog das Ehepaar im Juli 2020 dann in eine rund 110 Quadratmetergroße Wohnung, die über zwei Arbeitszimmer verfügt. In seinerEinkommensteuererklärung für das Jahr 2020 gab das Ehepaar die Umzugskosten alsWerbungskosten an - doch das zuständige Finanzamt lehnte dies ab. Die Kostenkönnten nur dann anerkannt werden, wenn durch den Umzug die Arbeitswege derEhepartner deutlich verkürzt worden wären, so die Argumentation der Behörde.Finanzgericht: Die Kosten sind absetzbarDas Finanzgericht Hamburg sah das anders und gab der Klage des Ehepaars gegendie Entscheidung des Finanzamts statt. Die Begründung: Eine erhebliche