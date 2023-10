Erneuter Start der europäischen Rakete Vega C verzögert sich

PARIS (dpa-AFX) - Nach Problemen bei einem Test soll die fehlgestartete europäische Trägerrakete Vega C nun erst Ende des kommenden Jahres wieder fliegen. Wie die europäische Raumfahrtbehörde Esa am Montag in Paris mitteilte, geht sie davon aus, dass die Vega C im vierten Quartal des kommenden Jahres wieder an den Start gehen wird. Im März hatte die Esa noch einen Start vor Ende diesen Jahres angestrebt.

Die Vega C ist eine Weiterentwicklung der Vega-Rakete, die seit 2012 leichte Satelliten ins All bringt. Laut Esa kann sie etwa 800 Kilogramm mehr Last transportieren, ist billiger und kann Lasten auf Umlaufbahnen in unterschiedlichen Höhen bringen. Sie soll Europas Raumfahrt wettbewerbsfähiger machen.