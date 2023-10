Strathmore gibt die Ernennung von Raymond Ashley und Sam Hartmann in den technischen Beirat bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC – 2. Oktober 2023 – Strathmore Plus Uranium Corp. („Strathmore Plus“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: SUU – WKN: A3DQAW – FRA: TO3) freut sich, die Ernennung von Raymond Ashley, President von F3, und Sam Hartmann, VP of Exploration bei F3, in den technischen Beirat von Strathmore bekannt zu geben.

Herr Ashley hat einen B.Sc. in Geophysik von der McGill University in Montreal; er ist ein registrierter Geowissenschaftler bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists von Alberta und Saskatchewan und ist derzeit die qualifizierte Person von F3 gemäß NI 43-101.

Herr Hartmann besitzt einen B.Sc. der University of British Columbia; er ist bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists von British Columbia, Alberta und Saskatchewan als Geowissenschaftler registriert und gilt als qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Raymond Ashley P. Geo, erklärte:

"Ich fühle mich geehrt, diese Rolle zusammen mit Sam Hartmann im technischen Beirat von Strathmore Plus Uranium zu übernehmen und mit John Dejoia und Terrence Osier zusammenzuarbeiten, die sehr erfahrene Geologen in der US-Uranindustrie sind. Ich freue mich darauf, das Team dabei zu unterstützen, die Strathmore Plus-Projekte im Gas Hills District und in der Shirley Basin Region in Wyoming voranzutreiben, und möchte meine geophysikalischen Erfahrungen einbringen, um mögliche neue Ansätze zur Unterstützung der Explorationsbemühungen vorzuschlagen."

Sam Hartmann P. Geo, erklärte:

"Ich freue mich, dem technischen Beirat von Strathmore Plus Uranium beizutreten und mit John DeJoia und Terrence Osier auf den Urangrundstücken Night Owl, Agate und Beaver Rim in Wyoming zusammenzuarbeiten. Ich danke Strathmore für diese Gelegenheit und freue mich darauf, das technische Team von Strathmore mit meiner Erfahrung bei Athabasca Uranium zu ergänzen."

Strathmore gibt außerdem bekannt, dass Jamie Bannerman mit sofortiger Wirkung als Director des Unternehmens zurückgetreten ist. Dev Randhawa, CEO, kommentierte: "Wir möchten Jamie für all seine Bemühungen und sein Fachwissen als Direktor während unserer geschäftigen Startphase bei Strathmore danken. Er wird andere Unternehmensaktivitäten übernehmen, während wir in unsere Bohr- und Explorationsphase eintreten."