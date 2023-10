China Review Studio und Stiftung Chinesisches Rotes Kreuz veröffentlichen Dokumentation „Generation Vax" für internationale Ausstrahlung

PEKING, 2. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- China Review Studio hat kürzlich in Zusammenarbeit mit der Stiftung Chinesisches Rotes Kreuz einen Dokumentarfilm via Youtube mit dem Namen Generation Vax veröffentlicht. Unter der Regie des international renommierten Regisseurs Mitchell Farkas konzentriert sich der Film auf das Thema von Chinas Covid-19-Impfstoff, indem er sich eingehend mit der Sicherheit, der Wirksamkeit und der Werbung für Chinas Impfstoffe beschäftigt.

Der Film erzählt eine Reihe von bewegenden Geschichten aus der wissenschaftlichen Forschung des COVID-19-Impfstoffs aus drei Perspektiven, nämlich der chinesischen Impfstoffforschung, der Produktion und der Wissenschaft, und enthält Interviews mit zahlreichen Schlüsselpersonen aus weltweit führenden Institutionen, darunter Zhong Nanshan, Akademiker an der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen, Ben Cowling, Epidemiologe an der School of Public Health, University of Hongkong, sowie Produktionsexperten und Wissenschaftler aus aller Welt, die mit der Forschung und Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs zu tun haben.

Die zentrale Herausforderung, der sich Chinas Impfstoffe gegenübersehen, liegt im Fokus auf der Nutzung der erprobten und getesteten Technologie von inaktivierten Impfstoffen und der allgemeinen Besorgnis der Öffentlichkeit im In- und Ausland. Viele andere Länder auf der ganzen Welt haben damit begonnen, den aktivierten Impfstoff zu verwenden, und der Film befasst sich mit verschiedenen Aspekten der globalen Reaktion auf die Impfstoffinitiativen von China.

Der Film enthüllt auch die Geschichte darüber, wie die klinische Phase III des Impfstoffs China in Brasilien durchgeführt wurde. Im Mai 2020, als die Erforschung und Entwicklung des Impfstoffs in die dritte Phase der klinischen Erprobung eintrat, stellte sich heraus, dass China keinen Zugang zu groß angelegten Daten über Covid-Infektionen hatte. Dies führte zu einer Zusammenarbeit zwischen Sinovac Biotechnology und dem brasilianischen Butantan-Institut zur Durchführung des so genannten S-Projekts, bei dem alle Erwachsenen in der Stadt Serrana, einer Kleinstadt im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo, mit dem Sinovac-Impfstoff geimpft werden sollten, um die Auswirkungen einer Massenimpfung auf die Eindämmung der Ausbreitung des Virus zu untersuchen und zu testen.

In dem Film wird auch die von der China Sinopharm Group in den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführte klinische Studie mit über 44.000 Freiwilligen aus 125 Ländern gezeigt, die mit dem Sinopharm-Impfstoff geimpft wurden. Zhang Yuntao, Chief Scientific Officer von Sinopharm CNBG, kommentierte, dass es Chinas schnellste und größte klinische Phase-III-Studie zu COVID-19 war, die auch einen Meilenstein bei der Anwendung des chinesischen Impfstoffs für den Schutz im großen Maßstab darstellt.

Die zweite Hälfte des Films dokumentiert die Aufrufe von China an die Welt, zusammenzuarbeiten, um gemeinsam auf Vorfälle der öffentlichen Sicherheit zu reagieren.

Der Dokumentarfilm wird in den kommenden Wochen und Monaten übersetzt und international auf mehreren Plattformen ausgestrahlt, darunter Salve TV in Deutschland, ATV in Ungarn, BFC in Italien, TVT in Brasilien, Soweto in Südafrika, die Fernsehsender von RED MEDIA, SPB in Russland, SEA in Indonesien, TODAY TV channel und Genflix.

