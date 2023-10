Thomas Fröhlke wechselt zu Fabletics und baut B2B Geschäft auf (FOTO)

Berlin (ots) - Fabletics (https://www.fabletics.de/index.cfm?action=home.main&)

verkündet den sofortigen Wechsel von Thomas Fröhlke als Vice President

Wholesales Europe, der fortan den Aufbau des B2B-Geschäftsbereichs für die

Activewear-Marke im europäischen Headquarter Berlin verantwortet. Sein

fundiertes Wissen und seine umfangreiche Erfahrung im internationalen Vertrieb

machen ihn zur idealen Wahl, um diese wichtige Rolle zu übernehmen und das

Unternehmen in diesem Sektor voranzubringen.



"Mit einer Markenbekanntheit von mehr als 50% unter den Frauen in Großbritannien

und basierend auf den Erfolgen, die wir mit unserem Fabletics Retail Store in

London sehen, ist die Ausweitung unserer Retailaktivitäten in Europa ein

logischer nächster Schritt. Wir freuen uns, mit Thomas Fröhlke einen erfahrenen

Manager an Board zu holen, der mit seiner umfangreichen Erfahrung die Marke

Fabletics in Kooperationen mit den herausragenden Einzelhandelsdestinationen in

den europäischen Metropolen für noch mehr Kunden erlebbar machen kann." so Mark

Ralea, General Manager Europe von Fabletics.