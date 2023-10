Marktstrategen prognostizieren Börsenrallye im vierten Quartal 2023

Der Oktober ist als Monat extremer Volatilität bekannt. Einige der legendären Börsencrashs in den USA – die Panik von 1907, der Wall-Street-Crash von 1929 und der Schwarze Montag von 1987 – fanden alle im Oktober statt. Dennoch ist er im Allgemeinen ein "ziemlich anständiger Monat", vor allem, wenn die Aktien in den beiden vorangegangenen Monaten um mehr als ein Prozent gefallen sind, schrieb Detrick in einer Notiz.

Im September verzeichneten der S&P 500 und der Nasdaq Composite ihre schwächste Monatsentwicklung seit Dezember und ihr bisher schlechtestes Quartal im Jahr 2023. Alle drei großen Indizes erlitten laut Dow Jones Market Data den zweiten Monat in Folge Verluste.

Während viele Anleger mit einer Fortsetzung der saisonalen Schwäche rechnen, schließt Detrick eine Erholung der Aktienmärkte im vierten Quartal nicht aus. In den letzten drei Fällen, in denen die Aktien in den beiden vorangegangenen Monaten um mindestens ein Prozent zurückgingen, folgte ein Oktober mit einem beeindruckenden Plus von 10,8 Prozent, 8,3 Prozent beziehungsweise 8,0 Prozent, so Detrick.

"Was das vierte Quartal anbelangt, so ist es in zwölf von 13 Fällen gestiegen und hat im Durchschnitt [seit 1950] mehr als 7,0 Prozent zugelegt", sagte er. "Mit anderen Worten, wenn wir eine saisonale Schwäche im August und September sehen, ist es auch normal, dass wir eine starke Jahresendrallye erleben.

Hinzu kommt: Wenn der S&P 500 auf Jahressicht mit Gewinnen zwischen zehn und 20 Prozent in die normalerweise starken letzten drei Monate des Jahres geht, erwartet Detrick ein "noch besseres viertes Quartal" mit einem durchschnittlichen Plus von mehr als fünf Prozent. Laut FactSet-Daten hat der S&P 500 im Jahr 2023 bisher über zwölf Prozent zugelegt.

Nicht ganz so optimistisch ist hingegen Ryan Belanger, Gründer und Managing Principal bei Claro Advisors. Er gibt zu bedenken, dass das vierte Quartal 2023 trotz starken saisonalen Rückenwinds schwächer als der historische Durchschnitt ausfallen könnte, da die Fundamentaldaten des Marktes auf eine Rezession hindeuten.

"Die Anleiherenditen befinden sich auf einem Mehrjahrzehnthoch, während die Fed immer noch über eine Zinserhöhung nachdenkt – es wird für die Anleger eine Herausforderung sein, dem Aktienmarkt signifikantes Kapital zuzuweisen, um diese Renditen zu erzielen", sagte Belanger am Freitag im Interview mit MarketWatch.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion