Aurania stellt ein Update bereit und Direktoren erhalten Optionen anstelle von Honoraren

Toronto, Ontario, 2. Oktober 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... ) stellt ein kurzes Update bereit und gibt bekannt, dass seine Direktoren ihre vierteljährlichen Direktorenhonorare in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld für den am 30. September abgelaufenen Zeitraum erhalten haben (siehe Pressemitteilung vom 12. April 2023 ).

Am 29. September 2023 wurden jedem Direktor 26.800 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,235 $ als Ersatz für die Direktorenhonorare für das dritte Quartal 2023 gewährt. Insgesamt wurden 107.200 Aktienoptionen gewährt. Die Aktienoptionen sind drei Jahre lang ausübbar und werden am 29. September 2023 übertragen. Das Unternehmen wird Aktienoptionen gewähren, deren beizulegender Zeitwert den im Jahr 2023 quartalsweise verwirkten Direktorenhonoraren entspricht, und zwar zu einem Ausübungspreis von einem Cent über dem Schlusskurs der Aurania-Aktie am Tag vor der Gewährung und mit einer Ausübungsfrist von drei Jahren ab dem Ausgabetag.

Update zu Ecuador und Frankreich

Der nächste Präsident Ecuadors wird am 15. Oktober in einer Stichwahl bestimmt. Es wird erwartet, dass die beiden Kandidaten Luisa Gonzalez (UNES - Correas Partei) und Daniel Noboa (ADN - zentristisch, wirtschaftsorientiert) den verantwortungsvollen Bergbau unterstützen werden. Luisa Gonzalez lag am 20. August mit 34 % der Stimmen auf dem ersten Platz, Daniel Noboa hatte zu diesem Zeitpunkt 24 % der Stimmen. Der siegreiche Kandidat wird bis zur Wahl des nächsten Präsidenten bei den regulären Wahlen in Ecuador in der ersten Hälfte des Jahres 2025 an der Macht bleiben. Nach den Ergebnissen der ersten Runde ist Noboa der Kandidat mit den besten Aussichten auf die Präsidentschaft in der kommenden zweiten Runde. Dies liegt daran, dass González' Wachstumspotenzial mit 34 Prozent auf die Anhänger der früheren sozialistischen Regierung Correa (2007-2017) beschränkt bleibt. Noboa hingegen kann sich die Unterstützung von Wählern sichern, die ursprünglich eine Reihe von „Anti-Correísmo“-Kandidaten unterstützt hatten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegt Noboa in den Umfragen zwischen 5 und 8 %. Er hat sich bereits mit der ecuadorianischen Bergbaukammer getroffen, in der Aurania Mitglied ist, und erkennt die Bedeutung des Bergbaus für die ecuadorianische Wirtschaft an. Wer auch immer die Wahl gewinnt, wird sein Amt im Dezember antreten.