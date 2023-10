Wirtschaft Faeser warnt vor wirtschaftlichem Schaden durch Extremismus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnt wegen des veränderten politischen Klimas in Deutschland vor negativen Auswirkungen für die Wirtschaft. "Es ist vor allem die AfD, die das gesellschaftliche Klima permanent zu vergiften versucht", sagte Faeser dem "Handelsblatt" (Dienstagausgabe).



Die AfD befördere ein Klima, das dem Standort Deutschland schade. "Wer Ängste, Ressentiments und Spaltung schürt, der schreckt qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte ab, die unsere Wirtschaft dringend braucht", so die Ministerin. "So gefährdet die AfD besonders die wirtschaftlichen Perspektiven der Regionen, die dringend Aufschwung und Investitionen brauchen."