Lake Michigan Hills arbeitet mit DigiKerma zusammen, um der erste CO2-neutrale Golfclub der Vereinigten Staaten zu werden

Lake Michigan Hills hat sich dafür entschieden, seine Emissionen mit Hilfe der auf dem CCUS-Prinzip (Carbon Capture, Utilization and Storage) basierenden Klimakompensationszertifikate von DigiKerma auszugleichen, die auf dem CarbonKerma-Marktplatz des Unternehmens gehandelt werden.

HERNDON, Virginia, 2. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Der Lake Michigan Hills Golf Club ist durch den Erwerb von CCUS-Emissionsausgleichszertifikaten von DigiKerma zum ersten klimaneutralen Golfclub der Vereinigten Staaten geworden. Der Golfplatz hat sämtliche CO2-Emissionen kompensiert, die mit jeder im Jahr 2022 gespielten Runde in Zusammenhang stehen.

„Wir glauben, dass der Sport eine wichtige Rolle für eine CO2-arme Zukunft spielen kann. Wir haben viele Möglichkeiten geprüft, um den Fußabdruck unseres Golfplatzes auszugleichen", sagte ein Sprecher, „aber wir haben festgestellt, dass die Qualität der meisten CO2-Ausgleichszertifikate schwer zu verifizieren ist. CarbonKerma-Zertifikate kosten etwas mehr, aber wir wollten jede gespielte Golfrunde kompensieren. Die Möglichkeit, jede Tonne Emissionen auf nachvollziehbare Weise aufzuschlüsseln, erlaubt es uns, die Kosten für die Kompensation zu verteilen. Die Zertifikate sind ihren Preis wert, da sie die Gewissheit bieten, dass sie auf einer Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid basieren, die präzise gemessen wird und strengen EPA-Vorschriften unterliegt."

Die bahnbrechende Transaktion zeigt Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen auf der ganzen Welt einen Weg auf, wie sie die Einführung von CCUS beschleunigen können – einer Technologie, die für die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens von entscheidender Bedeutung ist.

Im Vorfeld der Präsentation seines Unternehmens auf der ADIPEC 2023-Konferenz in Abu Dhabi erklärte Irfan Ali, Gründer und Geschäftsführer von DigiKerma:

„Der einzigartige Marktplatz für CCUS-basierte Ausgleichszertifikate von CarbonKerma bietet ein noch nie dagewesenes Maß an Messbarkeit und Transparenz für freiwillige CO2-Kompensation, was hoffentlich das Vertrauen in diese Märkte wiederherstellen wird, die unter mangelnder Qualität und fehlendem Vertrauen gelitten haben."

Weiter sagte er: „Diese Entscheidung stellt sowohl das Vertrauen in die Integrität unserer Zertifikate als auch den lobenswerten Pioniergeist von Lake Michigan Hills unter Beweis. Wir hoffen, dass dieses Beispiel Schule macht und auch anderen Sportvereinen und -veranstaltungen zeigt, dass CO2-Kompensation durch hochwertige Zertifikate einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Ziele von Paris leisten kann."

Der Club ist neben dem Sentosa Golf Club in Singapur erst der zweite Golfclub weltweit, der klimaneutrales Golfen anbietet. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein für DigiKerma, einem auf Blockchain-Technik basierendem Marktplatz für CO2-Kompensationszertifikate, der sich in unterschiedlichen Sektoren mit schwer zu kompensierenden Emissionen einen guten Ruf für seriöse Klimakompensation erworben hat.

Informationen zum Lake Michigan Hills Golf Club: Der Lake Michigan Hills Golf Club wurde vor über 40 Jahren gegründet und ist der öffentliche Golfplatz mit der besten Bewertung im Südwesten Michigans. Der Golfplatz befindet sich in der Gegend von Benton Harbor/St. Joseph und wurde bereits von großen Golfspielern wie Payne Stewart, Kenny Perry und Adam Scott bespielt.

Informationen zu DigiKerma: DigiKerma Inc. ist ein in Virginia ansässiges Unternehmen, das die CarbonKerma-Handelsplattform für Emissionszertifikate betreibt. DigiKerma bemüht sich um die Bereitstellung skalierbarer Kompensationslösungen für Sektoren mit schwer zu vermeidenden Emissionen und unterstützt die Finanzierung von Anlagen zur Kohlendioxidabscheidung, -nutzung und -speicherung, um die Dekarbonisierung der Industrie voranzutreiben.

