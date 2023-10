WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im August wie erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,5 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten dies erwartet. Im Juli waren die Ausgaben noch um nach oben revidierte 0,9 Prozent gestiegen./jsl/he

