Fimo und ConcealFab kündigen strategische Partnerschaft an, um den PIM Shield-Produktkatalog zu erweitern

Mailand, Italien, und Colorado Springs, Colorado, Usa (ots/PRNewswire) - Die

gemeinsame, erweiterte Produktreihe bietet eine breite Palette innovativer

Lösungen, um durch PIM entstandene Probleme in WLAN-Kommunikationsnetzen zu

entschärfen.



Fimo, weltweit führend in der Entwicklung und Installation von Komponenten und

Lösungen für mobile Telekommunikationsstandorte, und ConcealFab, ein

renommierter Anbieter von Produkten zur Abschirmung von Funkfrequenzen und von

Lösungen zur PIM-Minderung, freuen sich, ihre strategische Partnerschaft bekannt

zu geben, um weltweit innovative Lösungen zur passiven Intermodulationsminderung

(PIM) anzubieten.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diese Zusammenarbeit kombiniert das Fachwissen von Fimo im Bereich derMaterialien zur Kabelbefestigung und ConcealFabs branchenführende PIMSHIELD®-Lösungen und gipfelt in einem umfassenden Portfolio, das die sichständig weiterentwickelnden Anforderungen von Telekommunikationsbetreibern,Mobilfunkanbietern und Infrastrukturanbietern in aller Welt erfüllt.Zu den wichtigsten Höhepunkten der Partnerschaft und der Erweiterung der PIMShield-Produktreihe gehören:Umfassende PIM Shield-Lösungen: Die Partnerschaft wird in einer breiten Palettean PIM Shield-Produkten resultieren, die fortschrittlicheAbschirmungsmaterialien, PIM-Prüfzubehör und PIM Shield-Kabelschellen umfassen.Diese Lösungen werden die Anforderungen an die Telekommunikationsinfrastrukturerfüllen und eine optimale Netzleistung und -zuverlässigkeit gewährleisten.Verbesserte Leistung: Fimo und ConcealFab sind bestrebt, hochleistungsfähigeProdukte zu liefern, die mit PIM verbundene Probleme reduzieren und dieNetzwerkeffizienz steigern. Die Produktreihe wird fortschrittlichePIM-Abschirmungsmaterialien umfassen, die eine hervorragende Reduktionsleistungbieten.Anpassungsoptionen: Die erweiterte Produktreihe bietet Anpassungsmöglichkeitenan die spezifischen Anforderungen von Telekommunikationsbetreibern undInfrastrukturanbietern. Diese Flexibilität ermöglicht es den Kunden, PIMShield-Lösungen an ihre individuellen Netzwerkkonfigurationen anzupassen.Branchenführende Expertise: Dank jahrzehntelanger gemeinsamer Erfahrung in derTelekommunikationsbranche bringt die Partnerschaft von Fimo und ConcealFabunvergleichliches Fachwissen auf den Markt und fördert Produktinnovation undSpitzenleistungen."Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit ConcealFab, einem anerkanntenMarktführer für PIM SHIELD-Lösungen," erklärte Luca Tamberi, Geschäftsführer vonFimo. "Unsere gemeinsamen Anstrengungen werden es uns ermöglichen, hochmodernePIM Shield-Produkte anzubieten, die sich den wachsenden Herausforderungen derTelekommunikationsbranche stellen. Diese Partnerschaft bekräftigt unser