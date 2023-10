Skoda Auto zeigt Video-Teaser der zweiten Kodiaq-Generation und nennt Details zur Weltpremiere (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Video zeigt Einzelheiten des aufgefrischten

Karosseriedesigns und des neu gestalteten Innenraums der Neuauflage des

Erfolgs-SUV



> Erstmals setzt Skoda Elemente seiner neuen Designsprache Modern Solid in einem

Serienmodell um





> Skoda überträgt Weltpremiere des #AllNewKodiaq live am 4. Oktober ab 18:45 UhrSkoda Auto gewährt in einem Video schon vor der Weltpremiere spannende Einblickein den Auftritt der zweiten Generation des Kodiaq. Der Clip zeigt Einzelheitendes frischen Karosseriedesigns und des neuen Interieurs sowie die ersten ineinem Serienmodell von Skoda umgesetzten Elemente der neuen Designsprache ModernSolid. Die Weltpremiere der zweiten Kodiaq-Generation überträgt Skoda live am 4.Oktober ab 18:45 Uhr MESZ auf dem Skoda Storyboard(https://www.skoda-storyboard.com/en/) , den Skoda Kanälen auf YouTube(https://youtube.com/live/c3hPbG773Jk?feature=share) und X(https://twitter.com/skodaautonews) sowie aufhttps://www.skoda-auto.de/modelle/teaser/kodiaq-neu .Das Teaser-Video (https://www.skoda-media.de/content/press_files/media/Bildmaterial_SRCfsbebcb7a3f8b6df8cc0aa809461072a6e7.mov) zeigt die wichtigstenNeuerungen, darunter den neuen Skoda Schriftzug an der Heckklappe im Stil derneuen visuellen Identität der Marke, den komplett neu gestalteten Innenraum mitSmart Dials-Bedienelementen und den Gangwahlhebel an der Lenksäule. Ergänztwerden diese Neuerungen durch Designelemente der kommenden Skoda FormenspracheModern Solid. Der Kodiaq, der kürzlich als dreimillionstes SUV von Skoda(https://www.skoda-media.de/press/detail/4192/) gefeiert wurde, bietet eineVielzahl effizienter Antriebe, darunter jetzt auch eine Plug-in-Hybridvariantemit einer elektrischen Reichweite von mehr als 100 Kilometern.Die Weltpremiere überträgt Skoda als Livestream in Englisch und Tschechisch am4. Oktober ab 18:45 Uhr MESZ auf dem Skoda Storyboard(https://www.skoda-storyboard.com/en/) , den Skoda Kanälen auf YouTube(https://youtube.com/live/c3hPbG773Jk?feature=share) und X(https://twitter.com/skodaautonews) sowie aufhttps://www.skoda-auto.de/modelle/teaser/kodiaq-neu . Im Verlauf derVeranstaltung veröffentlicht die Marke aufhttps://www.skoda-media.de/press/overview/ umfassendes Pressematerial zurzweiten Generation des Kodiaq.Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss derTypgenehmigungsverfahren vor.