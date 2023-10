Trip.com gewinnt drei Auszeichnungen bei den World Travel Awards 2023 - Europa

Trip.com wurde am 29. September 2023 in Batumi, Georgien mit den diesjährigen World Travel Awards ausgezeichnet. Damit wurden die herausragenden Leistungen und der stetig wachsende Einfluss von Trip.com im Sektor der Online-Reisebüros (OTA) in Europa gewürdigt.

"Die drei Auszeichnungen bei den World Travel Awards 2023 – Europe sind ein Beweis für unser unermüdliches Engagement, außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu bieten, und für unsere wachsende Anerkennung auf regionaler und nationaler Ebene," erläuterte Andy Washington, General Manager von Trip.com Europa.

"Wir fühlen uns geehrt, als das führende Online-Reisebüro in Europa, Spanien und England ausgezeichnet zu werden. Produktauswahl, technologische Innovation und außergewöhnlicher Kundenservice sind zweifelsohne der Schlüssel zu diesem Erfolg. Diese Leistung wäre jedoch nicht möglich gewesen ohne den unermüdlichen Einsatz unseres Teams und das Vertrauen unserer Kunden und Branchenpartner, die ihre Stimme für uns abgegeben haben."

Graham E. Cooke, der Gründer von World Travel Awards, äußerte sich wie folgt: "Herzlichen Glückwunsch an Trip.com für die Auszeichnung als "Europas führendes Online-Reisebüro 2023", "Spaniens führendes Online-Reisebüro 2023" und "Englands führendes Online-Reisebüro 2023". Dies ist eine bemerkenswerte Leistung, die zeigt, dass die Marke den Maßstab für Online-Reisen setzt. Das Engagement des gesamten Teams von Trip.com ist eine Inspiration für uns alle."

Das umfangreiche globale Netzwerk von Trip.com umfasst 1,2 Millionen Unterkunftsangebote, über 480 Fluggesellschaften und mehr als 30.000 Tourismuspartner. Durch die innovative Mobile-First-Strategie und die umfassende All-in-One-Reiseplattform mit Flügen, Hotels, Zügen, Autos, Attraktionen und vielem mehr hat sich Trip.com in den letzten Jahren schnell zu einem wichtigen Akteur in der europäischen Reisebranche entwickelt. Heute verfügt Trip.com über eine starke Präsenz in ganz Europa, mit 48 Website-Varianten, Unterstützung für 31 Währungen, Verfügbarkeit in 20 Sprachen und Aktivitäten in 39 Ländern und Regionen.