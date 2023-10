JPMORGAN stuft MTU Aero Engines AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzvorstand auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Für langfristig orientierte Investoren halte die Aktie des Triebwerkherstellers bedeutendes Aufwärtspotenzial bereit, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 16:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 16:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 169,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m