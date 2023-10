Los Angeles (ots/PRNewswire) - RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ , der ihre

Absichten, ihre harte Arbeit als Künstlerin und Produzentin und den Prozess der

Beherrschung ihres Handwerks bei der Durchführung der rekordverdächtigen

RENAISSANCE WORLD TOUR mit 56 Auftritten in 39 Städten beschreibt, hat am 1.

Dezember in den nordamerikanischen Kinos Premiere. Karten sind ab sofort

erhältlich.



Parkwood Entertainment und AMC Entertainment (NYSE: AMC) geben heute bekannt,

dass Beyoncés phänomenal erfolgreiche RENAISSANCE WORLD TOUR von AMC Theatres

Distribution weltweit auf die Kinoleinwand gebracht wird. Um den Trailer

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3985149-1&h=120434517

&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3985149-1%26h%3D2

042804504%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FAqjPzq3uYXQ%26a%3DHere&a=hier .





RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ untermalt die Reise der RENAISSANCE WORLD TOUR,von ihren Anfängen über die Eröffnungsshow in Stockholm, Schweden, bis hin zumgroßen Finale in Kansas City, Missouri. Es geht dabei um Beyoncés Absichten,ihre harte Arbeit, ihre Beteiligung an jedem Aspekt der Produktion, ihrenkreativen Geist und ihre Bestimmung, ihr Vermächtnis zu schaffen sowie ihrHandwerk zu perfektionieren. Beyoncés außergewöhnlicher Auftritt während derRENAISSANCE WORLD TOUR wurde von den internationalen und US-amerikanischenMedien gleichermaßen bejubelt und schuf einen Ort der Freiheit, Akzeptanz undgemeinsamen Freude. Ihre maximalistische Produktion begrüßte mehr als 2,7Millionen Fans aus aller Welt, die über die Weltmeere reisten, um ClubRENAISSANCE zu genießen. Jetzt werden Millionen von Kinobesuchern in den Bannder Joy Parade gezogen, der monumentalen Tanzparty, die das Recht aller feiert,sie selbst zu sein, und zwar ganz in ihrer Nähe.Das theatralische Konzerterlebnis wird in Tausenden von Kinosälen zu sehen sein,wobei RENAISSANCE ab Freitag, dem 1. Dezember 2023, offiziell in den VereinigtenStaaten, Kanada und Mexiko zu sehen sein wird. Weitere Städte weltweit werden zueinem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Das Erlebnis wird mindestens vier Wochen lang donnerstags, freitags, samstagsund sonntags ausgestrahlt, wobei mehrere Ausstrahlungszeiten über den Tagverteilt vorgesehen sind. Karten in den USA für alle Standardvorstellungenbeginnen bei 22 Dollar plus Steuern; RENNAISSANCE wird auch in IMAX at AMC undDolby Cinema at AMC sowie auf anderen Premium-Großbildleinwänden zu sehen sein.Ab heute können AMC-Kinobesucher Karten für alle AMC-Standorte in den USA aufamctheatres.com und Fandango.com kaufen.