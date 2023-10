--------------------------------------------------------------

metagonia-Premiere in Kitzbühel Alle Informationen zu dem Digital Future F

estival metagonia

https://www.metagonia.org/

--------------------------------------------------------------



Kitzbühel (ots) - Das Digital Future Festival macht Künstliche Intelligenz unddie digitale Zukunft erlebbar.Die Premiere der metagonia findet vom 2. bis 8. Oktober 2023 in Kitzbühel statt.Bei diesem Festival werden neue Technologien und Kreativität präsentiert undgefeiert. Metagonia - ein Ort, an dem Menschen aller Generationen die digitaleZukunft entdecken, verstehen sowie für sich nutzen können und auch ein Ort, woneue Technologien für alle zugänglich und leicht verständlich sind.Die Veranstaltung findet in Kitzbühel, Österreich, und in der "DigitalstadtKitzbühel", einer virtuellen Kopie von Kitzbühel im Metaversum statt. Am 06.Oktober 2023 wird die Konferenz auch als Livestream übertragen.Neues Veranstaltungsformat in der GamsstadtZiel der metagonia ist die Förderung der digitalen Fähigkeiten unsererGesellschaft durch das Entmystifizieren neuer Technologien wie KünstlicheIntelligenz oder das Web 3.0."Kitzbühel trägt KI schon im Namen - mit dem neuen Veranstaltungsformat zwischenAvataren und Avantgarde, Blockchain und Bergwelt, Crypto und Cocktails,Weißwurst und Web3 entmystifizieren wir die digitale Zukunft und schaffen einenlebensnahen Zugang zur modernen Technologie und Kreativität für alleGenerationen", so Peter Becke, Präsident des Organisationskomitees.Neben der kostenpflichtigen metagonia-Konferenz am 06. und 07. Oktober 2023 imHotel Grand Tirolia Kitzbühel und weiteren Veranstaltungsorten in Kitzbühelsowie der metagonia-Party am 06. Oktober 2023 auf Rosi's Sonnbergstuben gibt esden metagonia-Plaza der Sparkasse Kitzbühel. Der Plaza befindet sich von 02. bis08. Oktober 2023 im Zentrum, genauer gesagt im Kitzbüheler Stadtpark, und istfür alle öffentlich zugänglich. Kostenlose Side-Events, ein digitales Kunst- undKulturprogramm sowie Einblicke in neue digitale Welten werden im Plazaangeboten.Programm, Tickets und mehrDas Programm der metagonia richtet sich an alle, die den nächstentechnologischen Schritt erleben möchten. Es gibt insgesamt mehr als 25Programmpunkte: Vorträge von internationalen Persönlichkeiten,Panel-Diskussionen, kreative Anwendungsbeispiele, Live-Demos und Austausch miteinem hochkarätigen Publikum rund um neue Technologien und Kreativität.Tickets für die metagonia können über http://www.metagonia.org/ undwww.oeticket.at (https://www.ots.at/redirect/metagonia) bzw. an allen bekanntenoeticket-Vorverkaufsstellen, wie auch Kitzbühel Tourismus, erworben werden.Neben einem vergünstigten Kombi-Ticket für "Konferenz + Party" sind auchEinzel-Tickets für die Konferenz oder die Party verfügbar. Tickets werden ab EUR199,00 pro Person angeboten.Die Kommunikationsagentur ComSat Media GmbH mit Büros in Österreich undDeutschland ist der Veranstalter und möchte mit der metagonia einVeranstaltungsformat etablieren, das für wirtschaftliches Momentum in der Regionsorgt und langfristig internationale Relevanz und mediale Strahlkraft rund umdie digitale Zukunft Europas erlangt.Anlässlich der Eröffnung des Digital Future Festivals metagonia in Kitzbühelfindet eine Pressekonferenz am Donnerstag, den 5. Oktober 2023, von 9:00 bis10:00 Uhr im metagonia-Plaza im Stadtpark Kitzbühel mit Dr. ViktoriaVeider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, sowie Peter Becke,Chief Creative Officer der ComSat Media GmbH und Leiter der metagonia, statt.Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich aufdie Premiere: "Die Entwicklungen im digitalen Raum verständlich zu machen unddie Auswirkungen auf unser tägliches Leben und Arbeiten zu skizzieren, ist nichtnur äußerst aktuell, sondern spannend zugleich. Aus diesem Grund freut es unsbesonders, die erste metagonia-Konferenz bei uns in Kitzbühel zu eröffnen. UnserSteuerungsgremium, welches schnelle und unkomplizierte Anschubfinanzierungen fürZukunftsprojekte im Rahmen des Markenbildungsprozesses #wirsindKitzbühelanbietet, war sich einig, die metagonia als eines der ersten Zukunftsprojekte zufördern."Alle Informationen zur Destination Kitzbühel finden Sie unterhttps://www.kitzbuehel.com/metagonia-Premiere in Kitzbühel Alle Informationen zu dem Digital FutureFestival metagonia (https://www.metagonia.org/)Pressekontakt:Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MAmailto:a.obermoser@kitzbuehel.com | http://presse.kitzbuehel.com | +43 5356 66660-16Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75408/5616996OTS: Kitzbühel Tourismus