UNLEASH World ist zurück und präsentiert die Fortune 500-Unternehmen, die die Zukunft der Arbeit verändern

Von Startups bis hin zu den Fortune 500 werden auf der Veranstaltung die Führungskräfte und Technologien vorgestellt, die die Arbeitswelt verändern

Zu den Rednern gehören hochrangige HR- und Unternehmensführer wie Barbara Lavernos, stellvertretende CEO von L'Oréal, Josh Bersin , Gründer der JB Academy, Katarina Berg , CHRO von Spotify, Annick de Vanssay, CHRO von Sodexo, sowie die englische Rugbylegende Jonny Wilkinson CBE

Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der die Grenzen des Personalwesens neu definiert wurden und die Geschäftswelt einen Wandel erfahren hat. Diese Zukunft wird in diesem Jahr auf der UNLEASH World 2023 Realität, wenn über 5000 HR-Führungskräfte aus über 100 Ländern zum Branchentreffen des Jahres anreisen.

LONDON, 2. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- UNLEASH, die am schnellsten wachsende HR-Veranstaltung in Europa und den USA, kehrt am 17. und 18. Oktober 2023 zum 11. Mal nach Paris zurück. Organisiert von UNLEASH, einem globalen Unternehmen für digitale Medien und Veranstaltungen, das sich an Führungskräfte aus den Bereichen Personalwesen, Technologie, Lernen und Personalbeschaffung wendet, ist die Vorzeigekonferenz UNLEASH World seit zehn Jahren das Kompetenzzentrum für die Bereiche Personalwesen, Personalbeschaffung und Fortbildung sowie für den Einfluss von Technologie. In diesem Jahr ist sie wieder da, um die transformative Kraft von Technologien wie der KI bei der Gestaltung der Zukunft der Arbeit zu ergründen.

In 12 Theatern werden die Teilnehmer der UNLEASH World zukunftsweisende Hauptredner hören, darunter CEOs von L'Oréal, Aliaxis und Roullier Group, CHROs von Airbus, Spotify und Sodexo sowie die Rugby-Legenden Jonny Wilkinson, CBE und Serge Betsen. Mit einer großen Vielfalt an Hauptrednern, interaktiven Sitzungen und Networking-Möglichkeiten bietet die UNLEASH World innovative Einblicke und Best Practices für alle – von CEOs bis zu Personalleitern und Executives.

„UNLEASH ist die einflussreichste HR-Veranstaltung der Welt, auf der die Teilnehmer die Möglichkeit haben, das ‚Who is Who' der Branche von einigen der aufregendsten Marken und Arbeitgeber der Welt zu treffen – unter einem Dach und an zwei Tagen mit persönlichen Gesprächen", so Marc Coleman, CEO und Gründer von UNLEASH. „Ein großes Dankeschön geht auch an unsere Hauptsponsoren, die das Herzstück der HR-Branche sind und dazu beitragen, dass UNLEASH die erste Anlaufstelle für HR-Führungskräfte weltweit ist, darunter: AWS, Bob, Deloitte, Eightfold, Phenom, Qualtrics, SAP SuccessFactors, Visier, Workday, und Workhuman."