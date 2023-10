Trip.com gewinnt drei Auszeichnungen bei den World Travel Awards(TM) 2023 - Europa

Berlin (ots/PRNewswire) - Trip.com, der international renommierte Anbieter von

Reisedienstleistungen aus einer Hand, hat einen neuen Meilenstein erreicht und

bei den World Travel Awards(TM) 2023 - Europe drei Auszeichnungen erhalten. Das

Unternehmen wurde als "Europas führendes Online-Reisebüro 2023" , "Spaniens

führendes Online-Reisebüro 2023" , und "Englands führendes Online-Reisebüro

2023" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung spiegelt das überwältigende Vertrauen

von Kunden, Reisefachleuten und Medien wider und bestätigt die unermüdliche

Verpflichtung von Trip.com, Reisenden in diesen Märkten einen hervorragenden

Service zu bieten.



Trip.com wurde am 29. September 2023 in Batumi, Georgien mit den diesjährigen

World Travel Awards ausgezeichnet. Damit wurden die herausragenden Leistungen

und der stetig wachsende Einfluss von Trip.com im Sektor der Online-Reisebüros

(OTA) in Europa gewürdigt.