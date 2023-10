Dalberg Advisors ernennt Lillian Kidane zur neuen Regionalleiterin für Afrika

Addis Abeba, Äthiopien (ots/PRNewswire) - Dalberg Advisors, ein globales

Beratungsunternehmen, das sich für den Aufbau einer integrativeren und

nachhaltigeren Welt einsetzt, freut sich, die Ernennung von Lillian Kidane zur

neuen Regionalleiterin für die Region Afrika bekanntgeben zu können.



Lillian Kidane, eine Partnerin, die mit unserem Büro in Addis Abeba in

Verbindung steht, verfügt über reichhaltiges Fachwissen im Bereich nachhaltiger

und wirkungsorientierter philanthropischer und kommerzieller Strategien für

Schwellenmärkte.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Die Ernennung von Lillian markiert einen bedeutenden Wendepunkt in DalbergsEngagement für Afrika. Ihre umfassende Erfahrung auf dem gesamten Kontinent inden Bereichen öffentliche Gesundheitssysteme, Klima, Handel und digitaleTransformation wird von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, denEntwicklungsverlauf des Kontinents zu gestalten," so Gaurav Gupta, GlobalManaging Partner von Dalberg Advisors.Lillian verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Zusammenarbeit mitRegierungen, Stiftungen, Unternehmen und NGOs sowohl auf dem Kontinent als auchin den Vereinigten Staaten, um den Systemwandel und den Zugang zu Medikamentenin Afrika zu unterstützen. In jüngster Zeit war Lillian unter anderem alsleitende Beraterin der COVID Vaccine Delivery Partnership (CoVDP) in Genf tätig,wo sie die Zuteilung und Auszahlung von Impfstoffen in 34 Ländern weltweitwährend der Jahre der Pandemie überwachte."Dalberg kann auf eine bemerkenswerte Geschichte der Zusammenarbeit mit Partnernzurückblicken, um positive Veränderungen zu bewirken. Ich freue mich darauf, inmeiner neuen Position als Regionalleiterin unsere Zusammenarbeit mitWeltveränderern zu vertiefen, damit wir gemeinsam eine stärkere Rolle bei derGestaltung einer nachhaltigen Entwicklung auf dem gesamten afrikanischenKontinent spielen können," so Lillian Kidane, Partnerin und Regionalleiterin fürAfrika bei Dalberg Advisors.Vor Dalberg hielt Lillian Führungspositionen bei General Electric (GE) in Afrikasowie bei der Clinton Foundation inne. Sie hat Abschlüsse an der Yale UniversitySchool of Medicine und der Johns Hopkins School of Public Health erworben."Lillians Erfolgsbilanz und ihr umfassendes Fachwissen in einer Reihe vonThemen, die für die Zukunft Afrikas von großer Bedeutung sind, machen sie zurperfekten Wahl für die Leitung unserer Arbeit auf dem Kontinent. Sie inspiriertsowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter und verfügt als Leiterin überhervorragende Leistungen und Einfühlungsvermögen," fügt Sunru Yong, Partner des