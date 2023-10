RBC stuft Tesla auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen des US-Elektroautobauers für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Diese hätten enttäuscht, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Resultate deuteten darauf hin, dass der Produktionsstillstand im Berichtszeitraum ein bedeutenderer Faktor war als erwartet und sich wahrscheinlich überproportional auf den typischen Schub zum Quartalsende auswirkte./laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 11:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 11:43 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 250,4USD gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 305

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m