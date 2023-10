OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Ärztestreik:

"Vielleicht war Karl Lauterbach inzwischen doch zu oft in Talkshows. Jedenfalls zahlt sein Hinweis, niedergelassene Ärzte verdienten durchschnittlich 230.000 Euro pro Jahr, vor allem auf die Neiddebatte ein. Der Konter des Virchowbundes erfolgte prompt, dieser Verband der Praxisärzte gibt den Jahresverdienst im Schnitt mit 85.555 Euro an. Die Wahrheit dürfte irgendwo in der Mitte liegen. Also warum streiken die Ärzte? Weil sie als Unternehmer immer mehr gegängelt werden von Bürokratie und staatlichen Vorschriften. Weil auch bei ihnen Energiepreise und Personalkosten steigen, wenn sie denn überhaupt Personal finden. Alles gute Gründe, für die der Gesundheitsminister bessere Antworten bräuchte als nur den polemischen Verweis auf das vermeintlich viele Geld."/yyzz/DP/he