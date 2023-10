MedAlliance wird von Cordis für bis zu 1,135 Mrd. USD übernommen

GENF, Schweiz, 3. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Das in der Schweiz ansässige Medizintechnikunternehmen MedAlliance wurde von Cordis für eine Investition von 35 Mio. $ im Jahr 2022 und eine Vorauszahlung von 200 Mio. $ im Jahr 2023 übernommen. Hinzu kommen Meilensteine bei der Erreichung von Zulassungsbedingungen von bis zu 125 Mio. $ und kommerzielle Meilensteine von bis zu 775 Mio. $ bis zum Jahr 2029 für einen Gesamtbetrag von bis zu 1,135 Mrd. $.

Cordis ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung interventioneller kardiovaskulärer und endovaskulärer Technologien. Das innovative und revolutionäre Programm SELUTION SLR (Sustained Limus Release, SLR) von MedAlliance für den medikamentenfreisetzenden Ballon (Drug Eluding Balloon, DEB) mit verzögerter Sirolimus-Freisetzung hat eine Aushängeschild-Produktfamilie geschaffen, die das bestehende Produktportfolio von Cordis zusammen mit deren Expertise in Verkauf, Marketing und Vertrieb ergänzt. Die Kunden von Cordis werden von dem umfangreichen klinischen Studienprogramm und dem Publikationsplan profitieren, die von MedAlliance durchgeführt wurden, um das Erbe von Cordis zu stärken, innovative Produkte zu den Patienten zu bringen.

„Die Übernahme von Cordis wird den Zugang zu dieser bahnbrechenden Technologie für Patienten auf der ganzen Welt beschleunigen, die an koronaren und peripheren Gefäßerkrankungen leiden," so Jeffrey B. Jump, Gründer, Vorsitzender und CEO von MedAlliance. „Ich möchte unserem gesamten MedAlliance-Team - einschließlich Ärzten, Händlern und klinischen Patienten - dafür danken, dass es ihnen gelungen ist, den koronaren und peripheren Markt mit einer sicheren und wirksamen neuen Technologie zu durchbrechen. Das Arsenal an klinischen Daten für SELUTION SLR DEB ist darauf ausgelegt, die medizinische Praxis zu verändern und die Patientenergebnisse zu verbessern."

„Vor fast zwanzig Jahren hat Cordis CYPHER , den ersten medikamentenfreisetzenden Stent, eingeführt und damit die kardiovaskuläre Behandlung von Patienten auf der ganzen Welt verändert," sagte Shar Matin, CEO von Cordis. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als neues, unabhängiges Unternehmen mit MedAlliance und dem ersten MicroReservoir-Sirolimus-Ballon SELUTION SLR unser Erbe der Innovation und Marktdurchdringung fortsetzen können."