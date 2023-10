China kauft die Hälfte aller Lithium-Minen weltweit!

Zu Jahresbeginn hatte Branchenführer Albemarle seinen Langfristausblick für den Lithium-Markt und auch seine Preisprognosen für dieses Jahrzehnt deutlich angehoben. Der Ausblick des größten Lithium-Produzenten der Welt wurde am Markt ein wenig mit Kopfschütteln quittiert. Doch das Management handelt. So setzte sich der US-Konzern nun mit seinem Übernahmeversuch bei der australischen Liontown Resources durch. Es war das vierte Angebot, dreimal hatte das Liontown-Management abgewunken. Albemarle bietet nun 3 AUD statt 2,50 AUD je Liontown-Aktie und damit insgesamt 6,6 Mrd. australische Dollar.

Das ist ein bemerkenswerter Deal, der zeigt, welches Potenzial in Lithium-Aktien steckt, wenn sie über ein oder mehrere attraktive Vorkommen verfügen. Doch es ist nur ein Deal, der vor allem in westlichen Medien für Schlagzeilen sorgt. Denn die meisten Übernahme im Lithium-Sektor tätigen chinesische Unternehmen. Das zeigt zumindest eine Auswertung von Bloomberg und S&P Global. Demnach haben Chinas Firmen seit 2018 die Hälfte aller größeren Übernahmen getätigt. Dabei liegen die Hälfte der erworbenen Minen in Kanada und Australien. Dazu kommen Länder wie Argentinien, die Demokratische Republik Kongo und Simbabwe.

Für viele ist die Logik klar. Seit dem bereits Barack Obama vor rund einem Jahrzehnt das pazifische Jahrhundert heraufbeschworen hat, sehen die USA die Chinesen als Konkurrent um ihre Vormachtstellung. China aber will sich nicht abhängig machen von den USA und baut seinen Einfluss im Rohstoffsektor massiv aus. Dies gilt insbesondere bei Metallen, deren Versorgung sowohl China als auch die USA als kritisch sehen. Und dazu zählt auch Lithium. Zum zweiten will China seine Vormachtstellung bei der Verarbeitung von Lithium festigen. Schließlich wird mehr als die Hälfte des globalen Angebots in chinesischen Anlagen verarbeitet. Davon zeugt auch, dass chinesische Konzerne sich seit 2021 an 13 größeren Lithium-Unternehmen beteiligt haben.