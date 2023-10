HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Rational von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 885 auf 630 Euro gesenkt. Der Großküchenausrüster verfüge über ein exzellentes Geschäftsmodell mit großem Wachstumspotenzial, schrieb der neu zuständige Analyst Fraser Donlon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei aber im gegenwärtigen Aktienkurs schon eingepreist. Bislang sei die Auftragspipeline der Wachstumstreiber gewesen, der jüngste Trend spreche aber für ein schwächeres Jahr 2024. Bedeutende Kurstreiber seien daher unwahrscheinlich./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Rational Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 578,5EUR gehandelt.