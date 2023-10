BERNSTEIN RESEARCH stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Ein Analystenteam um die Expertin Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit den Chancen der Energiewende. Das Fazit: Es gebe bereits deutliche Fortschritte in allen beteiligten Sektoren, doch die Regularien blieben ein bremsendes Thema. Im Energiesektor seien die Kosten für erneuerbare Energien erheblich gestiegen und hätten so die Fortschritte der letzten fünf Jahre zunichtegemacht./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 21:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 10,83EUR gehandelt.