UBS stuft Richemont auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 170 auf 147 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die kurzfristigen Aussichten des Sektors weiterhin ungewiss seien, könnten die Kennziffern des Uhren- und Schmuckkonzerns beweisen, dass die Bedenken hinsichtlich der höheren Zyklizität übertrieben seien, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bevorstehende Abschluss des Verkaufs von Yoox Net-a-Porter an Farfetch könnte ein Katalysator für eine höhere Bewertung sein./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 15:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 15:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 114,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 147

Kursziel alt: 170

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m