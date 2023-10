WILLOW UND SUANFARMA GEBEN ZUSAMMENARBEIT BEI DER ENTWICKLUNG GROSSVOLUMIGER ANTIINFEKTIVA-API DURCH FEINVERGÄRUNG BEKANNT

SUNNYVALE, Kalifornien, 3. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die Unternehmen Willow Biosciences Inc., ( „Willow" ) (TSX: WLLW) (OTCQB: CANSF) und SUANFARMA gaben heute gemeinsam den Abschluss eines Kooperationsvertrags bekannt, um ein Entwicklungsprogramm zu starten, das eine Produktivitätsoptimierung von Zelllinien vorsieht, um eine auf Feinvergärung basierende Fertigung eines antiinfektiven, arzneilich wirksamen Bestandteils (Active Pharmaceutical Ingredient, API) in großer Menge zu ermöglichen. Durch die Partnerschaft wird SUANFARMA Zugang zu Willows firmeneigenen Technologien zur Stammoptimierung haben, um ein kostengünstigeres Produktionsverfahren zu entwickeln.

SUANFARMA hat Willow damit beauftragt, die Technologie-Plattform des Unternehmens zur Stammentwicklung einzusetzen, um eine kostengünstigere kommerzielle Fertigung der API am Produktionsstandort von SUANFARMA zu ermöglichen.

„Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit SUANFARMA weiter auszubauen, um nachhaltig erzeugte Produkte auf den Markt zu bringen, indem wir unsere gemeinsamen Fähigkeiten und ihre bewährten effizienten Produktionsressourcen nutzen," erklärte Chris Savile, Generaldirektor & Geschäftsführer von Willow. „Gemeinsam sehen wir eine Reihe alternativer Möglichkeiten zur nachhaltigeren Fertigung von Schlüsselprodukten für eine bessere Gesundheit und ein besseres Wohlbefinden der Menschen zu schaffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von SUANFARMA.

„SUANFARMA CDMO ist erfreut über die Partnerschaft mit Willow zur Entwicklung und zum Ausbau kommerzieller Produkte, um unser Portfolio durch Maximierung der Produktqualität bei geringeren Kosten durch Fermentationstechnologie zu erweitern," erklärte Daniel Rivero, Direktor zuständig für den gewerblichen Vertrieb bei SUANFARMA. „Nach erfolgter Entwicklung freuen wir uns darauf, diese lebensverbessernden Produkte in industriellem Maßstab über unsere Produktionsstätte in Europa auf den Markt zu bringen. SUANFARMA CDMO stellt dem Markt Dienstleistungen im Bereich der Auftragsentwicklung und -fertigung bereit und verfügt über eine solide Erfolgsbilanz und Fachkenntnisse in den Bereichen Fermentierung, Reinigung und chemische Synthesetechnologien unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards für die Pharma- und Biotech-Industrie."