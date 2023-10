Mit Stockstreet in die nächste Rally

Wer Antworten will, muss richtig fragen!

Zu unseren Beiträgen in diesem und unseren anderen Börsenbriefen erhalten wir immer wieder Fragen der unterschiedlichsten Art von Ihnen. Meist beziehen sie sich auf die besprochenen Themen, aber mitunter wollen einige einfach nur unsere Gutmütigkeit testen. Nach dem Motto: Sie haben neulich über die Belastungen der Märkte aufgrund der Fed-Entscheidung geschrieben – was bedeutet das denn nun für die Aktie XY?

Die meisten von Ihnen wissen längst, dass wir solche Fragen – freundlich, aber bestimmt – abschlägig bescheiden müssen, und zwar aus vier Gründen: Erstens, dürfen wir grundsätzlich keine Einschätzungen zu einzelnen Werten, Branchen, Märkten usw. abgeben. Das wäre eine individuelle Anlageberatung, die uns juristisch untersagt ist – insbesondere im Rahmen eines kostenlosen Newsletters.

Zweitens sind derartige Fragen unfair, und zwar den anderen Leserinnen und Lesern gegenüber, die nicht fragen. Würden wir also dem Fragesteller antworten hätte dieser sich einen Vorteil erschlichen. Und drittens ist bei derartigen Fragen nie davon die Rede, dass die Fragesteller bereit wären, den Aufwand, den eine Antwort unter Umständen macht, anzuerkennen. Hier will sich also jemand etwas „für lau“ erschnorren. Da machen wir natürlich nicht mit. Und viertens schließlich würden wir zu nichts anderem mehr kommen, wenn alle unsere mehr als 40.000 Leserinnen und Leser auch nur einmal im Jahr eine solche Frage stellen…

Mal eine ganz andere Frage

Dennoch gibt es Fragen von Ihnen, die „nicht zum Thema gehören“, die wir aber trotzdem aufgreifen. Zum Beispiel, weil sie von allgemeinem Interesse sind und dann z.B. in eine neue Ausgabe der Börse-Intern einfließen. (Solche Fragen lieben wir, weil sie uns der Mühe entheben, uns selbst ein „neues“ Thema auszudenken.)

Manche Fragen sind auch so „abwegig“ und doch so spannend, dass wir mitunter verblüfft sind, dass sie offenbar noch nie gestellt, geschweige denn beantwortet wurden. Dann packt uns der Ehrgeiz, hinter das „Geheimnis“ zu kommen.

Vor einiger Zeit erreichte uns eine solche Frage: Warum wir immer „Rally“ für einen (starken) Kursanstieg schreiben und nicht „Rallye“, wie die meisten anderen Kommentatoren, wollte der Fragesteller wissen. Er glaubte offenbar, uns bei einem Fehler ertappt zu haben. Zwar bat er um eine Begründung für unsere Schreibweise, aber wir hatten den Eindruck, dass er erwartete, dass wir keine befriedigende Erklärung liefern können.