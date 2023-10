SHEIN MIT POP-UP IM ZENTRUM MÜNCHENS

MÜNCHEN, 3. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Direkt im Anschuss an seinen Pop-up Store in Londons berühmter Oxford Street (von 15. bis 17. September 2023) gastierte SHEIN mit prominenter Fläche in Bayerns Landeshauptstadt. Direkt um die Ecke des Viktualienmarktes lud der Multicategory-Onlinehändler zum Offline-Markenerlebnis ein.

Einkaufen und SHEIN erleben

Fünf Tage lang konnten Kund:innen auf 350 Quadratmetern und 2 Etagen in der Reichenbachstraße nach Herzenslust shoppen. Neben SHEIN Dirndln gab es eine große, trendorientierte Auswahl aus dem Fashion- und Accessoire-Sortiment für Damen, Herren, Curvies und Kinder. Darüber hinaus durften ausgewählte Beautyprodukte aus der tierversuchsfreien Make-up Marke SHEGLAM getestet werden. Zudem gab es ein Gewinnspiel, Giveaways, eine SHEGLAM-Make-up-Station, eine DIY-Bar für Blumenkränze und Lebkuchenherzen. Kreativ dekorierte Spots im Store sorgten für Fotogelegenheiten zur Erinnerung an den Besuch. Es gab jedoch nicht nur Produkte im Store zu entdecken, sondern auch die #SHEINTHEKNOW-Kampagne, die Kund:innen in Form von Broschüren, Postern, Screens und Displays Einblicke in das Geschäftsmodell von SHEIN und das laufende Umwelt- und Nachhaltigkeitsengagement gibt. Wie zum Beispiel: „Wusstest Du, dass SHEIN ein Produktionsmodell nutzt, das testest und dabei gleichzeitig lernt, die Kund:innennachfrage zu prognostizieren, um Überproduktion zu vermeiden und das Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Kund:innen dadurch stets zu optimieren? #SHEINTHEKNOW

SHEIN unterstützt Weißer Rabe

Neuware, die während des Pop-ups nicht verkauft wurde, spendete SHEIN an die in München ansässige Organisation Weißer Rabe, die zu den größten Inklusions- und Beschäftigungsunternehmen in Bayern zählt. Die Einrichtung betreut, qualifiziert und beschäftigt Menschen mit Unterstützungsbedarf. Die überlassenen Produkte verkauft Weißer Rabe in seinen Gebrauchtwarenhäusern, die daraus resultierenden Einnahmen fließen in soziale Projekte des Betriebs. Zudem spendente SHEIN einen Teil der Einnahmen aus dem Münchner Pop-up an Weißer Rabe.

Über SHEIN

SHEIN ist ein internationaler Onlinemarktplatz, der Mode- und Lifestyle-Shopping-Kategorien anbietet. Diese reichen von Bekleidung der Marke SHEIN bis hin zu Produkten aus einem globalen Netzwerk an Verkäufern – und das alles zu erschwinglichen Preisen. Das Unternehmen mit Haupsitz in Singapur hat sich zur Aufgabe gemacht, Mode für jeden zugänglich zu machen. Seit 2012 nutzt SHEIN eine zukunftsorientierte On-Demand-Fertigungstechnologie, um Lieferanten in die flexible Lieferkette einzubinden, den durch Lagerbestände verursachten Abfall zu reduzieren und Kund:innen weltweit eine Vielzahl erschwinglicher Produkten liefern zu können. Mehr über SHEIN unter www.SHEINgroup.com.

Contact:

marion.bouchut@sheingroup.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2237397/SHEIN_MunichPopUp.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2129377/4319318/SHEIN_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/shein-mit-pop-up-im-zentrum-munchens-301945454.html