FIRST Global und der Titelsponsor Lam Research veranstalten den internationalsten Innovationswettbewerb der Welt, um Kinder für MINT und zukünftige Lösungen in puncto Klimawandel zu begeistern

Washington und Fremont, Kalif. (ots/PRNewswire) - Die FIRST Global Challenge

2023 wird in wenigen Wochen Tausende von Jugendlichen aus der ganzen Welt

zusammenbringen, um sich im Bereich Robotik zu messen und gemeinsam Lösungen für

erneuerbare Energien zu finden. Die spannende viertägige Veranstaltung, die von

FIRST Global ins Leben gerufen sowie verwaltet und vom Titelsponsor Lam Research

ermöglicht wird, soll die nächste Generation von Innovatoren fördern.



Die FIRST Global Challenge 2023 wird vom 7. bis 10. Oktober 2023 in Singapur

stattfinden. Dieses Event konzentriert sich darauf, die Leidenschaft für

Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) durch Wettbewerb

und Spaß zu fördern. In ihrem mittlerweile siebten Jahr gewinnt die Challenge

weiterhin an Größe und Bedeutung. Unter dem diesjährigen Motto "Hydrogen

Horizons" lernen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Oberstufen und

höheren Schulen etwas über erneuerbare Energien und schärfen ihre

Problemlösungsfähigkeiten. Mit fast 200 teilnehmenden Ländern ist die

Veranstaltung nach Angaben von FIRST Global der größte multinationale

Innovationswettbewerb der Welt.