Revitalash® Cosmetics startet globale und lokale Impact-Initiative zur Bekämpfung von Brustkrebs

Ventura, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der Mission-Driven Lash & Brow Leader

setzt seine ganzjährigen Anstrengungen zur Sensibilisierung für Brustkrebs fort



VENTURA, Kalifornien, 3. Okt. 2023 PRNewswire / -- RevitaLash® Cosmetics ist

stolz darauf, die jährliche Pink-Mission des Unternehmens anzukündigen, um ein

Zeichen im Kampf gegen Brustkrebs zu setzen. Diese Initiative zielt darauf ab,

sowohl global als auch lokal Unterstützung für Organisationen zu bieten, die

sich der Behandlung, Forschung und Bildung im Bereich Brustkrebs widmen.





RevitaLash® Cosmetics, bekannt für seine innovativen Produkte zur Wimpern-,Augenbrauen- und Haarverschönerung, hat einen Ursprung, der von Herzen kommt. Esbegann mit einem Geschenk eines Ehemannes, Dr. Michael Brinkenhoff, an seinegeliebte Frau während ihres Kampfes gegen den Brustkrebs. Auch heute nochengagiert sich das Unternehmen für das Vermächtnis von Dr. Brinkenhoffsverstorbener Frau und Mitbegründer von RevitaLash® Cosmetics, Gayle Brinkenhoff.Im Jahr 2022 spendete die Marke 50.000 US-Dollar an den Spendenpartner City ofHope, um die Behandlung von Brustkrebs, die Forschung und die Ausbildung vonPflegefachkräften in der unterversorgten Region in Afrika südlich der Sahara zufinanzieren. Dieses Programm hat sich spürbar auf die Behandlungsergebnisse derPatienten ausgewirkt und wurde vom Weißen Haus im Rahmen einer offiziellenVeranstaltung gewürdigt, bei der Unternehmen aus der Privatwirtschaftausgezeichnet wurden, die mit ihren philanthropischen Bemühungen dieKrebsforschung in Afrika voranbringen. RevitaLash® Cosmetics ist stolz darauf,auch in diesem Jahr die Ethiopia Breast Cancer Initiative von City of Hope miteiner Spende von 40.000 US-Dollar zu unterstützen.Zusätzlich zu seinen globalen Impact-Zielen verdoppelt RevitaLash® Cosmeticssein Engagement für die lokalen Gemeinschaften, In denen seine Partner tätigsind. In diesem Jahr wird das Unternehmen die Spenden seiner internationalenVertriebspartner an eine lokale Brustkrebshilfe ihrer Wahl verdoppeln. DiesesProgramm bietet den Partnern die Möglichkeit, einen bedeutenden Beitrag zuBrustkrebsinitiativen in ihren jeweiligen Regionen zu leisten und die globaleUnterstützung von RevitaLash® Cosmetics weiter zu fördern."Mit unserer Pink-Mission laden wir unsere weltweiten Partner dazu ein, einennachhaltigen Beitrag im Kampf gegen Brustkrebs zu leisten", sagte Dariel Sidney,Vice President of Philanthropy und älteste Tochter von Gayle Brinkenhoff. "Wir