Defense Metals beginnt mit Phase 2 von Infrastruktur-Schalluntersuchung, geotechnischen Tagebaubohrungen und Explorationsziel-Kernbohrungen bei Seltenerdmetallprojekt Wicheeda

Pressemitteilung – Vancouver (British Columbia), 3. Oktober 2023 / IRW-Press / - Defense Metals Corp. („Defense Metals“ oder das „Unternehmen“; TSX-V: DEFN / OTCQB: DFMTF / FWB: 35D) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Phase 2 seiner geplanten Infrastrukturuntersuchungen und geotechnischen Tagebaubohrungen begonnen hat. Die Beschreibung des Deckgesteins (geotechnische Infrastrukturuntersuchungen des Standorts) und die Diamantkernbohrungen (geotechnische Tagebaubohrungen und ressourcennahe Explorationen) werden voraussichtlich innerhalb von vier bis sechs Wochen abgeschlossen werden, wobei die Ergebnisse folgen werden. Die Arbeiten werden mit der Unterstützung des technischen Teams von Defense Metals und APEX Geoscience Ltd. von SRK Consulting (Canada) Inc. („SRK“), einem der primären Berater für die vorläufige Machbarkeitsstudie („PFS“) hinsichtlich des unternehmenseigenen Seltene Erden-Projekts (REE) Wicheeda in der Nähe von Prince George in Kanada durchgeführt.