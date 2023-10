Signant Health gründet Signant Biotech, um aufstrebenden biopharmazeutischen Unternehmen eine schnellere und effizientere klinische Entwicklung zu ermöglichen

Signant Biotech basiert auf einer einheitlichen Technologieplattform, die aus vollständig integrierten Lösungen für EDC, eCOA, eConsent, RTSM und Telemedizin besteht. In Verbindung mit dem wissenschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Fachwissen von Signant, sorgfältig arbeitenden Projektteams, die mit den Bedürfnissen kleinerer Sponsorenorganisationen vertraut sind, sowie der globalen operativen Reichweite von Signant ermöglichen die Technologieplattform und die begleitenden Dienstleistungen den Kunden eine Skalierung von lokalen zu multinationalen Studien.

Studien, die die einheitliche Plattform nutzen, können schnell implementiert werden (in der Regel innerhalb von vier bis sechs Wochen) und geben Biopharmaunternehmen die Sicherheit, wichtige Fristen für Studien und Investitionen einhalten zu können. Sponsoren und Auftragsforschungsinstitute (Contract Research Organizations, CROs) können sich auch für die Durchführung von Studien in einem Selbstverwaltungsmodell entscheiden. Beide Ansätze werden durch ein intuitives, konfigurierbares Designer-Tool ermöglicht, mit dem auch technisch nicht versierte Mitarbeiter Studien schnell erstellen können, ohne Software programmieren zu müssen. Der Ersteller nutzt eine umfangreiche Bibliothek von vorgefertigten Formularen und Bearbeitungsprüfungen, was die Erstellung von Studien weiter beschleunigt.

Aufstrebende klinische Forschungseinrichtungen geben häufig an, dass die Nutzung der Effizienz von eClinical-Technologien wie eCOA, RTSM und eConsent aufgrund der Unternehmensgröße und der mangelnden internen Erfahrung mit der Digitalisierung von Protokolldesigns bei bestimmten therapeutischen Indikationen nicht möglich ist. Diese Unternehmen wollen sich von Handarbeit mit Stift und Papier verabschieden, führen aber auch an, dass ihnen die Zeit oder das Personal fehlt, um Anforderungen zu definieren und die Auftragsvergabe und Überwachung mehrerer Technologieanbieter zu handhaben.