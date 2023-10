MONTREAL, 3. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Syntax , global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, gibt heute bekannt, die Übernahme von Beyond Technologies mit Sitz in Montreal und seinen Tochterunternehmen zu planen. Die Professional Services-Firma Beyond ist spezialisiert auf die Integration von SAP-Lösungen sowie Business-Performance-Optimierung und hat Standorte in Kanada, den USA, Marokko und Südafrika. Mit der Übernahme erhöht sich die globale Teamstärke auf über 2.800 Mitarbeitende die mehr als 900 Mittelständler und große Unternehmen weltweit betreuen – von insgesamt 26 Standorten in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und Asien.

„Beyond Technologies ist bekannt für seine herausragende Professional Services-Expertise und seine Kompetenz rund um das SAP-Ökosystem", sagt Christian Primeau, Global CEO von Syntax. „Mit seiner gelebten Firmenkultur zieht Beyond Technologies Top-Technologie-Spezialisten an, die dank der Leidenschaft für ihre Arbeit optimale Ergebnisse für ihre Kunden erzielen. Bei Akquisitionen ist für Syntax eines der wichtigsten Kriterien, dass die Unternehmenskulturen wirklich zueinander passen. Und wir sind begeistert von der Mentalität bei beiden Unternehmen – People-first und klare Kundenzentrierung. Wir freuen uns darauf, unsere Fähigkeiten zusammenzubringen und unsere Energie zu bündeln, um unsere Kunden noch besser bedienen zu können."

Syntax und Beyond Technologies teilen eine Branchenspezialisierung im Mittelstand: Beide Unternehmen bieten spezifische Lösungen für die Fertigung und die Rohstoffindustrie, die sich ideal ergänzen. Darüber hinaus adressiert das künftige gemeinsame Portfolio auch die Bauwirtschaft, den Handel, die Konsumgüterindustrie, Life Sciences sowie den öffentlichen Sektor.

„Syntax liefert seit bemerkenswerten 50 Jahren umfassende Technologielösungen und -services. Das Angebot aus Enterprise Applikationen, Cloud-Plattformen, Technologie-Know-how und Branchenspezialisierung ergänzt sich perfekt mit der Expertise von Beyond in den Bereichen Integration von SAP-Lösungen und Business Transformationen", erklärt Luc Dubois, Partner und CEO von Beyond Technologies. „Wir freuen uns darauf, künftig zur Syntax-Familie mit all den talentierten Mitarbeitenden zu gehören, und wir sind überzeugt davon, dass unsere Kunden davon ebenfalls profitieren – im Sinne noch besserer Ergebnisse und einem noch größeren Umfang an Mehrwerten."