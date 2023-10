HONGKONG - Nach dem Handelsstopp für die Aktien von Chinas hoch verschuldetem Immobilienriesen China Evergrande sind die Papiere am Dienstag auf dem Parkett in Hongkong wieder gehandelt worden. Die Aktien der Evergrande Group und der Immobilienservice Gruppe von Evergrande würden ab 9.00 Uhr (Ortszeit) wieder gehandelt, teilte die Börse in Hongkong mit. Zuvor hatte die Unternehmensgruppe bekanntgegeben, die Wiederaufnahme des Handels beantragt zu haben.

'WSJ': Meta will für Facebook ohne Werbung zehn Euro im Monat

MENLO PARK - Facebook oder Instagram ohne Werbung sollen in der EU laut einem Medienbericht ab zehn Euro im Monat kosten. Diesen Preis habe der Mutterkonzern Meta in Vorschlägen an Regulierer genannt, schrieb das "Wall Street Journal" in der Nacht zum Dienstag. Für einen weiteren verknüpften Account - also zum Beispiel, wenn jemand sowohl Facebook als auch Instagram werbefrei nutzen will - sollen demnach zusätzlich sechs Euro fällig werden.

Tui entwickelt in Portugal Künstliche Intelligenz fürs Reisen

PORTO/HANNOVER - Künstliche Intelligenz (KI) soll Urlaubern die Reiseplanung erleichtern und der Touristik-Konzern Tui will diese Entwicklung beschleunigen. Im portugiesischen Porto wurde dafür am Montag ein erster "Digital Hub" eröffnet, wie Tui mitteilte. An dem Standort sollen zunächst 150 Technologieexperten an der Weiterentwicklung der Tui-App arbeiten und die Integration von KI-Technologien vorantreiben.

