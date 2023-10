Global Education Holdings erwirbt MLA College

LONDON, 3. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Global Education Holdings (GEDU), der Anbieter von Hochschulbildung im Vereinigten Königreich, gab die erfolgreiche Übernahme des MLA College (MLA) in Großbritannien bekannt. Das MLA College ist ein weltweit tätiger, preisgekrönter Hochschulanbieter, der sich auf die Vermittlung von Fernstudienabschlüssen im Vereinigten Königreich spezialisiert hat, vor allem für den Marine- und Schifffahrtssektor. Die Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Ausweitung der globalen Ambitionen und der Reichweite von GEDU im Bildungsbereich.

Das 2012 gegründete MLA College (früher bekannt als Marine Learning Alliance Ltd) war zunächst an der University of Plymouth, der Partnerhochschule der MLA, angesiedelt. Heute ist die MLA eine registrierte Hochschuleinrichtung in England gemäß Abschnitt 4(5) des Higher Education and Research Act, 2017. Gegenwärtig arbeitet die MLA an der Erlangung der Befugnis zur Verleihung eines eigenen akademischen Grades und des Universitätsstatus.