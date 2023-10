Sierra Madre gibt DTC-Zulassung bekannt

Vancouver, British Columbia - 3. Oktober 2023 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSX-V: SM; OTCQX: SMDRF) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-go ...), ein Unternehmen zur Erschließung von Edelmetallen, freut sich, bekannt zu geben, dass seine Stammaktien jetzt für das elektronische Clearing und die Abwicklung durch die Depository Trust Company („DTC“) in den Vereinigten Staaten zugelassen sind. Es wird erwartet, dass die DTC-Zulassung einen nahtlosen Handelsprozess schafft und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten mit der Zeit erhöht. Die Aktien von Sierra Madre werden seit diesem Sommer auf dem OTCQX Best Market gehandelt.