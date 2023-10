Procter & Gamble Fragrance Development Group kooperiert mit der KI-basierten Softwarelösung Moodify, um das Duftdesign zu verbessern

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Moodify (https://www.moodify.ai/) , ein

führendes globales Dufttechnologie-Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass

Procter & Gamble sich für Moodify White , eine KI-basierte Softwarelösung für

Duftdesign, entschieden hat und sie in seiner Duftentwicklungssparte einsetzen

wird. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein in der Nutzung von KI für die

Geruchskontrolle und das Duftdesign in großem Maßstab.



In den letzten Jahren hat Moodify seine innovative Technologie unter Beweis

gestellt und die hohen Anforderungen von P&G erfüllt. Nach einer gründlichen und

umfassenden Prüfung ist P&G nun bereit, die einzigartigen Fähigkeiten von

Moodify für die Geruchskontrolle auf der Grundlage digitaler Duftkreationen zu

nutzen, und damit einen revolutionären Wandel bei der Nutzung innovativer

KI-Technologie zur Verbesserung von Produktentwicklung, Design und

Markteinführung einzuleiten.