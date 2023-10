NEWTON CINEMA präsentiert in Zusammenarbeit mit Mani Ratnams MADRAS TALKIES die Weltpremiere von "PARADISE", einem für den Kim Jiseok Award nominierten Film.

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Prasanna Vithanages Film "PARADISE" ist ein

bahnbrechendes Projekt, das die allererste Zusammenarbeit zwischen Mani Ratnams

Madras Talkies und der Malayalam-Filmindustrie darstellt.



"PARADISE" schildert das Szenario des Jahres 2022 in Sri Lanka während der

Finanzkrise, in der die steigende Inflation zu einer Verknappung von

Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff führt, was wiederum Stromausfälle und

öffentliche Unruhen zur Folge hat. Diese Erzählung nimmt die Zuschauer mit auf

eine fesselnde Achterbahnfahrt aus Liebe, Betrug und Verbrechen. Vor diesem

Hintergrund erzählt PARADISE die Geschichte eines Fernsehproduzenten und seiner

Frau, einer Vloggerin, die in das Hügelland von Sri Lanka kommen, um ihren

fünften Hochzeitstag zu feiern. Als die Umstände jedoch eine unerwartete Wendung

nehmen, vertiefen sich die Konflikte und zeigen Risse in ihrer Beziehung auf.