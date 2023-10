PARIS, 3. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Der Marcel Duchamp Preis ist eine Auszeichnung, die vor 23 Jahren auf Initiative französischer Kunstsammler und der ADIAF (Vereinigung für die internationale Verbreitung französischer Kunst) geschaffen wurde. Er wurde unter anderem vom Sammler Gilles Fuchs als Antwort auf eine deutliche Schrumpfung des Einflusses französischer Künstler auf internationaler Ebene in den 1990er Jahren ins Leben gerufen. Seine Mission war schlicht und einfach, die französische Kunst zu retten, indem eine Umgebung geschaffen wurde, die günstiger für das Auftreten französischer Künstler in einem zu dieser Zeit sehr delikaten Kontext für den französischen zeitgenössischen Kunstmarkt war.

,,In über zwei Jahrzehnten ist der Marcel Duchamp Preis zu einer wesentlichen Referenz in der Welt der zeitgenössischen Kunst geworden, aber über das Prestige des Preises selbst hinaus spielt die ADIAF eine zentrale Rolle bei der Hebung der französischen Kunstszene auf globaler Ebene und bietet entscheidende Unterstützung für den französischen künstlerischen Ausdruck." Thierry Ehrmann

Jedes Jahr hebt der Marcel Duchamp Preis französische Künstler oder in Frankreich arbeitende Künstler während der FIAC, jetzt Paris + von Art Basel hervor. Seit 2016 erhalten die Finalisten einen substantiellen Fokus (oftmals ihren ersten) zu einem strategischen Zeitpunkt im internationalen Kalender für zeitgenössische Kunst: Ihre Werke werden für drei Monate in einem Ausstellungsbereich von 650 m 2 im Pompidou-Zentrum gezeigt (zuvor wurden sie auf der FIAC ausgestellt und nur der Gewinner profitierte von einer Ausstellung im Pompidou-Zentrum). Diese Präsentation in einem der führenden Museen Frankreichs ist bereits ein bedeutender Schub für ihre Karrieren, aber die ADIAF setzt auch andere Strategien ein, um junge Hoffnungsträger der französischen Szene auf internationaler Bühne zu fördern.

Die Auswirkungen des Duchamp-Preises

Zusätzlich zu einer beträchtlichen finanziellen Belohnung für die Finalisten (90.000 Euro, einschließlich eines Preises von 35.000 Euro für den Gewinner) profitiert der Gewinner auch von einer Forschungsresidenz in den Vereinigten Staaten in der Villa Albertine. Tatsächlich zielt der Marcel Duchamp Preis darüber hinaus nicht nur auf die Vergabe eines Preises und die einmalige Ausstellung ab, sondern möchte ein vollständiges Unterstützungssystem für Künstler in ihrer Karriere darstellen. Die Idee besteht darin, die französische Kunstszene in der Welt über internationale Ausstellungen, die in Partnerschaft mit ausländischen Museen und mit Unterstützung des Institut Français organisiert werden, zu fördern. Mehr als 50 Künstler des Marcel Duchamp Preises und 140 Hauptwerke haben von Sichtbarkeit während etwa 20 Ausstellungen in großen Museen weltweit, unter anderem in Buenos Aires, Peking, Shanghai, Los Angeles, Seoul und Berlin profitiert. Die mit dem Marcel Duchamp Preis etablierten beruflichen Netzwerke können wichtige Sprungbretter darstellen. Das stellt eine unschätzbare Unterstützung dar, denn obwohl das Erlangen eines Preises stets ein positives Argument in der Karriere eines Künstlers darstellt und seine/ihre Legitimität stärkt, sind es vor allem die Begegnungen mit Sammlern und die daraus resultierenden Ausstellungen, die auf lange Sicht die Bekanntheit und Marktpreise des Künstlers steigern werden.

Preisempfänger: Was ist es wert?

Es ist schwierig, die unmittelbaren Auswirkungen des Gewinns des Marcel Duchamp Preises auf die Marktpreise der Künstler zu beurteilen. Obwohl es klar ist, dass eine solche Auszeichnung in der Tat das Interesse von Sammlern schärft, sind die Galerien die ersten Nutznießer dieses Schwungs, da der Preis nicht unbedingt eine Beschleunigung der Transaktionen auf dem Auktionsmarkt (der im Wesentlichen ein "sekundärer" Markt ist) auslöst.

Unter den großen Namen, die in der Vergangenheit den Marcel Duchamp Preis erhalten haben, haben sich Dominique Gonzalez-Foerster, Laurent Grasso, Tatiana Trouvé, Mircea Cantor und Kader Attia als Künstler internationaler Qualität etabliert und werden von großen Sammlern gefragt. Der Auktionsmarkt spiegelt jedoch nicht immer die Qualität ihrer Karriere oder ihrer Werke wider.

Während die Werke von Dominique Gonzalez-Foerster (Gewinnerin 2002) beispielsweise von mehreren großen Museen, darunter dem Tate Modern (London), der Dia Art Foundation (New York) und das Centre Pompidou in (Paris)erworben wurden, sind ihre Werke auf Auktionen äußerst selten; und wenn sie präsentiert werden, sind sie nicht unbedingt repräsentativ für die interdisziplinäre Praxis der Künstlerin, die Kino, Installation, Video und verschiedene Formen der Zusammenarbeit umfasst. Ihr Auktionsrekord von 23.410 $ im Rahmen eines Christie-Verkaufs in London (Multiversum, 2004-2012) wurde seit 2012 – also vor mehr als zehn Jahren –, was in der Dynamik des zeitgenössischen Kunstmarktes eine beträchtliche Zeitspanne ist, nicht erneuert. Einige Gewinner wie Clement Cogitore (Gewinner 2018) haben in der Tat noch nie ihre Werke bei einer Auktion gesehen oder ihr Publikum auf dem Kunstmarkt noch nicht gefunden, wie Julien Prévieux (Gewinner 2014).

Andere Künstler, wenn sie von besonders mächtigen internationalen Galerien unterstützt werden, genießen eine nachhaltigere Auktionstätigkeit. Das ist der Fall bei Tatiana Trouvé (unterstützt von Perrotin, Paris; Gagosian, New York und Johann König, Berlin), Cyprien Gaillard (unterstützt von Gladstone, New York und Sprüth Magers, Berlin), Laurent Grasso (unterstützt von Perrotin, Paris und Sean Kelly, New York) oder auch Latifa Echakhch (unterstützt von Kamel Mennour, Paris; Kaufmann Repetto, Mailand; Dvir Gallery, Tel Aviv und Eva Presenhuber, Zürich), alle rangieren unter den 10.000 bestverkauften Künstlern bei weltweiten Auktionen.

Tatiana Found (Gewinnerin 2007) und Latifa Echakhch (Gewinnerin 2013) haben beide bereits zu den 5.000 bestverkauften Künstlern auf dem globalen Markt gehört und haben gemeinsam Auktionsrekorde, die bis 2015 zurückreichen. Tatiana Founds Installation Untitled (ref: cable 9) wurde bei Phillips in London für 67.000 $ verkauft, und einige Monate später wurde ein Gemälde von Latifa Echakhch bei demselben Auktionator für 203.300 $ verkauft, nachdem es Teil der Sammlung von Dr. Frederic S. Brandt in Miami gewesen war. Frederic S. Brandt in Miami. Die junge Latifa Echakhch, die heute von internationalen Sammlern begehrt wird, wurde von acht Auktionsergebnissen über 100.000 $ gekrönt.

Auch andere Gewinner haben über diesem Preisniveau verkauft, eine bedeutende und seltene Ebene für junge französische Künstler in der Tat. Dazu gehört Cyprien Gaillard (Gewinner 2010), dessen Höchststand derzeit bei 193.750 $ liegt. Auch sein Rekord datiert wieder auf das Jahr 2015 (wie die von Tatiana Trouvé und Latifa Echakhch), aber Cyprien Gaillards wurde bei Sotheby's New York und nicht in London zugeschlagen.

Kader Attia (Preisträger 2016) zeichnete sich auch durch den Verkauf von zwei Installationen für über 100.000 $ aus, bevor er 2016 seinen Duchamp-Preis erhielt, die einzige Auszeichnung, mit der er bis dahin geehrt worden war. Thomas Hirschhorn (Gewinner 2000) hat einen Auktionsrekord von156.190 $ im Jahr 2006 nach dem Verkauf eines großformatigen Mischtechnik-Werks mit dem Titel Abstract Relief No.548 (1999) bei Phillips de Pury & Company in London. Seine ersten Werke wurden 2001 einige Monate nach dem Gewinn des Duchamp Preises versteigert, und seine Nachfrage ist global geworden, da 76 % seines Umsatzes in den Vereinigten Staaten erzielt wurden.

Preisgekrönte Künstler, die auf dem Auktionsmarkt zugänglich sind

Viele dieser französischen Künstler, deren Talent durch den Gewinn des Duchamp-Preises bestätigt wurde, verfügen über Werke, die unter 5.000 $ versteigert werden können. Dies ist der Fall für Carole Benzaken (Gewinnerin 2004), deren größte Gemälde 15.000 $ übersteigen; Thomas Hirschhorn (Gewinner 2000), 62 % dessen Werke zwischen 1.000 $ und 5.000 $ verkauft wurden; Matthew Mercier (Gewinner 2003), die Hälfte seiner Werke wird auf Auktionen für zwischen 1.000 $ und 5.000 $ versteigert. Ebenso für Joana Hadjithomas und Khalil Joreige (Preisträger 2017), deren politisch motivierte Werke – die versuchen, die Schattenseite der Geschichte aufzudecken und die standardisierte Darstellung von Konflikten in Frage zu stellen – auf mehreren Kunstbiennalen und in so wichtigen Museen wie dem Solomon R. Guggenheim (New York) und dem British Museum (London) ausgestellt wurden. Sie wurden auch in mehrere große private und öffentliche Sammlungen aufgenommen, bleiben aber auf Auktionen immer noch erschwinglich.

Es ist klar, dass eine solide internationale Anerkennung nicht immer einen großen Einfluss auf den Auktionsmarkt hat. Informierte Sammler handeln direkt mit Galerien, und die Preise der Künstler entwickeln sich vertraulich, insbesondere für Werke, die oft transversal, atypisch sind und nicht unbedingt den Trends der globalen Nachfrage entsprechen.

Die Gewinner des Marcel Duchamp-Preises

Thomas Hirschhorn (2000 - 2001)

Dominique Gonzalez-Foerster (2002)

Matthew Mercier (2003)

Carole Benzaken (2004)

Claude Closky (2005)

Philippe Mayaux (2006)

Tatiana Trouvé (2007)

Laurent Grasso (2008)

Saâdane Afif (2009)

Cyprien Gaillard (2010)

Mircea Cantor (2011)

Daniel Dewar und Grégory Gicquel (2012)

Latifa Echakhch (2013)

Julien Prévieux (2014)

Melik Ohanian (2015)

Kader Attia (2016)

Joana Hadjithomas und Khalil Joreige (2017)

Clément Cogitore (2018)

Eric Baudelaire (2019)

Kapwani Kiwanga (2020)

Lili Reynaud Dewar (2021)

Mimosa Echard (2022)

Die Nominierten für den Marcel Duchamp-Preis 2023

Claude Bonnin, Präsident der ADIAF, wird den Namen des Gewinners am 16. Oktober nach der Abstimmung einer internationalen Jury, bestehend aus Xavier Rey, Direktor des Nationalmuseums für moderne Kunst (Pompidou-Zentrum), Claude Bonnin, Sammler und Präsident der ADIAF, Akemi Shiraha, Vertreterin der Marcel Duchamp Association, Dr. Jimena Blasquez Abascal, Sammlerin und Direktorin der Montenmedio Contemporary Foundation (Spanien), Josée Gensollen, Sammlerin der Gensollen La Fabrique Sammlung in Marseille, Béatrice Salmon, Direktorin des Nationalen Zentrums für bildende Künste (CNAP) und Adam D. Weinberg, Direktor des Whitney Museum of American Art, in New York, bekanntgeben.

Die Ausstellung der Finalisten wird drei Monate lang im Pompidou-Zentrum in Paris geöffnet.

Hier sind die vier Künstler im Lauf der 23. Ausgabe des Marcel Duchamp Preises:

Bertille Bak https://www.adiaf.com/artistes/bertille-bak/

geboren im Jahr 1983 in Arras (Frankreich), lebt und arbeitet in Paris

vertreten durch Xippas-Galerie, Paris und The Gallery Apart, Rom

„Bertille Bak konzentriert sich auf Gemeinschaften, indem es ihre Rituale, Gesten und Objekte untersucht, die sie später in ihren Projekten verwendet. Egal ob es sich um ihre eigene Gemeinde in den Bergbaugebieten im Norden Frankreich oder in Gruppen handelt, die ihr nicht bekannt sind, entscheidet sie sich nie, sich zu distanzieren. Im Gegenteil, es geht darum, eine Passage im Leben… einen Kampf… einen Widerstand zu teilen". Quelle: Xippas-Galerie)

Ihre Arbeiten waren Gegenstand zahlreicher Ausstellungen: Museum of Modern Art der Stadt Paris 2012, Merz Foundation in Turin im Jahr 2022 und Louvre-Linse im Jahr 2023.

Bouchra Khalili

https://www.adiaf.com/artistes/bouchra-khalili/

geboren in Casablanca 1975, Khalili lebt und arbeitet in Berlin und wird durch die Mor Charpentier Gallery, Paris und die ADN-Galerie in Barcelona vertreten.

Die Arbeit des Künstlers umfasst Film- und Videoinstallationen, Fotografie und Siebdruck. Jedes ihrer Projekte kann als Plattform, auf der Mitglieder von Minderheitengruppen Widerstandsstrategien und Diskurse aus den Randgebieten vorschlagen, umsetzen und austauschen können, betrachtet werden. Ihre Arbeit war Gegenstand zahlreicher Ausstellungen, darunter im Barcelona MACBA und im Pariser Palais de Tokyo im Jahr 2015, dem New Yorker MoMA im Jahr 2016 und dem Jeu de Paume in Paris 2018.

Tarik Kiswanson

https://www.adiaf.com/artistes/tarik-kiswanson/

geboren 1986 in Halmstad (Schweden), lebt und arbeitet in Paris, Frankreich, und Amman, Jordanien.

Vertreten durch die carlier | gebauer Galerie in Berlin und die Sfeir-Galerie in Hamburg und Beirut.

Seine Arbeit umfasst Skulptur, Schreiben, Performance, Zeichnung, Sound und Videoarbeiten. Die Begriffe Entwurzelung, Regeneration und Erneuerung sind wiederkehrende Themen in seiner Arbeit. Tarik Kiswanson präsentierte seine Retrospektivausstellung Mirrorbody im Carré d'Art – Musée d'Art Contemporain 2021.

Massinissa Selmani

https://www.adiaf.com/artistes/massinissa-selmani/

Geboren 1980 in Algier (Algerien), Selmani lebt und arbeitet in Tours

Vertreten durch die Anne-Sarah Benichou Galerie (Paris), Selma Feriani (Tunis, London), Jane Lombard (New York)

Durch die Konfrontation und Gegenüberstellung, ohne logische Kohärenz echter Elemente, kreiert Massinissa Selmani rätselhafte und mehrdeutige Szenen und betont den ironischen, sogar tragischen Charakter der absurden und seltsamen Situationen, die in seinen Zeichnungen dargestellt werden.

Seine Arbeit wurde mit einer Sondererwähnung der Jury auf der 56. Biennale von Venedig 2015 anerkannt. Gewinner des Art Collector Preises und des Sam Preises 2016, hat er an zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen in Frankreich und im Ausland teilgenommen.

Bilder:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/10/image1-artists-bertille-bak-massinissa-selmani-bouchra-khalili-tarik-kiswanson-copyright-julie-ansiau.jpg] Foto Julie Ansiau

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/10/image2-top-10-works-sold-at-auction-by-the-winners-of-the-marcel-duchamp-prize-copyright-artprice-com.jpg] artprice.com

