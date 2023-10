Der DAX stolpert ins neue Quartal. Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen belasten nach wie vor die Aktienmärkte weltweit: So liegt die Rendite zehnjähriger US-Bonds mit 4,68 Prozent auf einem 16-Jahres-Hoch. Deutsche zehnjährige Staatsanleihen zahlen 2,55 Prozent; die inverse Zinsstrukturkurve hierzulande wird als Rezessionsvorhersage interpretiert. Die steigenden Renditen machen Anleihen im Vergleich zu Aktien wieder attraktiver, auch die jüngste Rally am Ölmarkt ist ein Belastungsfaktor für energieintensive Industrien und befeuert die Inflation. Wer vor diesem Hintergrund nicht davon ausgeht, dass der DAX innerhalb der nächsten 6 bis 8 Monate die Höchststände vom Juli wiedersieht und eine Absicherungskomponente sucht, die bereits bei seitwärts tendierenden Kursen gute Renditen erzielt, könnte zu Reverse-Bonus-Zertifikaten greifen. Als defensiv sind Produkte mit einem minimalen Aufgeld (oder gar einem Abgeld) anzusehen, denn Aufgelder werden bei der Annäherung an die Barriere abgebaut und sorgen dann für eine ungünstige Hebelwirkung im Sinne der Anleger.

Szenario: DAX bis Mitte März nie über 16.300 Punkten (7,3 Prozent Puffer)