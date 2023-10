LEO Pharma verbindet Partner mit Veeva-Vault Safety um Sicherheitsabläufe zu transformieren

BARCELONA, Spanien, 3. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV)) gab heute bekannt, dass LEO Pharma, ein weltweit führendes Unternehmen in der medizinischen Dermatologie, Veeva Vault Safety zur Optimierung seiner Sicherheitsabläufe nutzt. Mit diesem Fundament kann das Unternehmen Partnerunternehmen nahtlos in Sicherheitsabläufe integrieren, die betriebliche Effizienz steigern, die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten und seine globalen Pharmakovigilanz-Daten auf einer Plattform zusammenführen.

Marktführer in der medizinischen Dermatologie eliminiert Datensilos und erhält Überwachung in Echtzeit

Ask 1,68

Ask 1,68

Ask 1,24

Ask 1,24

„LEO Pharma engagiert sich sehr für die Sicherheit von Patienten, die seine Produkte verwenden", sagte Pilar Carrero, Vizepräsidentin für globale Sicherheit bei LEO Pharma. „Mit Veeva Vault Safety haben wir jetzt Echtzeiteinblicke in unerwünschte Ereignisse und Datentransparenz für Partner, die uns dabei helfen, noch besser zusammenzuarbeiten."

Vault Safety hilft LEO Pharma, die Kontrolle über die Aufnahme, Verarbeitung, Einreichung und Verteilung von Fällen zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheitsabläufe zu vereinfachen und die Messdatenvalidierung mit verbundenen Firmen und Partnern zu eliminieren. Durch die Standardisierung der Arzneimittelentwicklung in der Veeva Development Cloud kann LEO Pharma die Sicherheit besser mit anderen wichtigen Geschäftsbereichen wie klinische, regulatorische und Qualitätsbereiche verbinden.

„Jetzt haben alle Parteien Einsicht in Falldaten, Eigentümerschaft und Status, was eine bessere Zusammenarbeit und den Austausch von Lernerfahrungen ermöglicht", sagte John Lawrie, Vizepräsident von Vault Safety bei Veeva. „Veeva freut sich über die Partnerschaft mit LEO Pharma, um deren Sicherheitsabläufe einfacher und effektiver zu gestalten."

Vault Safety ist ein modernes Fallmanagementsystem im Bereich der Arzneimittelsicherheit, das die end-to-end-Aufnahme, Verarbeitung und Einreichung von unerwünschten Ereignissen für klinische und vertriebene Produkte ermöglicht. Es ist Teil der Veeva Development Cloud, der technologischen Grundlage für die Arzneimittelentwicklung, die klinische, regulatorische, sicherheitsbezogene und qualitätsbezogene Anwendungen zusammenbringt, um durchgängige Geschäftsprozesse voranzutreiben.

Weitere Informationen

Weitere Angaben zu Veeva Vault Safety finden Sie hier: veeva.com/eu/VaultSafety

Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation engagiert sich Veeva dafür, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, zu berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Veeva Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die das Potenzial haben, unsere Ergebnisse negativ zu beeinflussen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserer Einreichung auf Formular 10-Q für den Zeitraum mit Ende 31. Juli 2023 offengelegt wurden, die Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 38 und 39) und in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können.

Kontakt:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

jeremy.whittaker@veeva.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/leo-pharma-verbindet-partner-mit-veeva-vault-safety-um-sicherheitsablaufe-zu-transformieren-301946009.html

Die Veeva Systems Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 199,7USD gehandelt.