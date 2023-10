Ist das die Trendwende?

Seit geraumer Zeit kennt die Aktie des kanadischen Uranproduzenten Cameco nur eine Richtung – gen Norden.

Der Vorstoß über die 55 CAD bildete den vorläufigen Höhepunkt der Aufwärtsbemühungen. In den letzten Handelstagen kamen jedoch Gewinnmitnahmen auf, die das Handelsgeschehen zunehmend beeinträchtigen und womöglich sogar eine Trendwende forcieren könnten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Cameco hieß es am 21.09. unter anderem „[…] Cameco „bastelte“ in der Folgezeit unverzagt an der Kursrally. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung unternahm Cameco den Versuch, die 50 CAD zu knacken. Doch das Ganze wirkte damals noch etwas wacklig. Das hat sich mittlerweile geändert. Cameco manifestierte das Ausbruchsszenario, verteidigte die 50 CAD und setzte bereits erste Akzente in Richtung 55 CAD. Die Aktie hat das Momentum unverändert auf ihrer Seite. Die Ausdehnung der Rally in Richtung 60 CAD (Hoch aus dem Jahre 2007) scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Mit Blick auf das exponierte Kursniveau und der überkauften Lage ist aber jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Im besten Fall spielen sich diese oberhalb von 50 CAD ab. Ein Rücksetzer unter die 46,4 CAD wäre ein erstes Warnsignal. Ein Rücksetzer unter die 40 CAD würde gar eine Neubewertung notwendig machen.“



Mit dem Vorstoß über die 55 CAD setzten Gewinnmitnahmen ein. Nach der vorherigen Kursrally kommen diese Gewinnmitnahmen zunächst einmal nicht überraschend. Wichtig ist, dass sie im Rahmen bleiben, sprich, dass sie keinen charttechnischen Schaden anrichten.

Solange sich Cameco oberhalb von 50 CAD hält, ist alles im grünen Bereich. Die Aktie könnte jederzeit problemlos die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen. Bei einem Rücksetzer unter die 50 CAD würde es allerdings spannend. In diesem Fall sollten zumindest 46,5 CAD halten. Das Thema obere Trendwende würde hingegen bei einem Rücksetzer unter die markante Unterstützung von 40 CAD aktuell werden.

Kurzum. Nach der veritablen Kursrally nimmt sich die Cameco-Aktie eine Auszeit. Noch ist alles im grünen Bereich und die Aktie hat jederzeit die Möglichkeit, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen. Die Rahmenbedingungen passen nach wie vor – Stichwort Uranpreisentwicklung. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für Cameco unter 46,5 CAD gehen.