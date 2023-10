Heramba Electric wird durch Unternehmenszusammenführung mit Project Energy Reimagined Acquisition Corp. an der Nasdaq notiert

Heramba Electric gab im August 2023 bekannt, dass es mit Tochtergesellschaften der Knorr-Bremse Aktiengesellschaft eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von Kiepe Electric, einem Unternehmen, das sich auf die Dekarbonisierung von gewerblichen und öffentlichen Verkehrsmitteln konzentriert, abgeschlossen hat, die voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen werden soll

Mit der Übernahme von Kiepe beabsichtigt Heramba Electric, ein ausschließlich im Bereich des nachhaltigen städtischen Nahverkehrs tätiges, weltweit führendes Unternehmen zu schaffen und die Expansion des weltweit adressierbaren Nahverkehrsmarktes weiter zu beschleunigen

Kiepe Electric ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung von Anwendungen für den städtischen Straßen- und Schienenverkehr, einschließlich der Entwicklung, Herstellung und Implementierung von Produkten der Leistungselektronik, elektrischen Antrieben und Fahrzeugsteuerungshardware sowie intelligenter Software für Flotten- und Energiemanagement

Kiepe Electric beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in sechs Ländern auf der ganzen Welt und erzielte 2022 einen Umsatz von mehr als 120 Millionen US-Dollar

Project Energy Reimagined Acquisition Corp. wird von einer Tochtergesellschaft von Smilodon Capital, LLC, unterstützt und bringt Experten aus den Bereichen fortschrittlicher Transport, Elektrifizierung und Cleantech sowie diejenigen mit einer starken Erfolgsbilanz bei Führungsaufgaben und erfolgreichen M&A-Abschlüssen in den Bereichen Technologie, Transport und Energie zusammen

Project Energy Reimagined Acquisition Corp. verfügt über ein Treuhandvermögen von rund 113 Millionen US-Dollar

Der beabsichtigte Unternehmenszusammenschluss von Heramba Electric und Project Energy Reimagined Acquisition Corp. ist für das ersten Quartal 2024 geplant, wobei die Wertpapiere des zusammengeführten Unternehmens an der Nasdaq notiert werden sollen

Der implizite Pro-forma-Unternehmenswert des fusionierten Unternehmens beträgt ca. 450 Mio. USD

MENLO PARK, Kalifornien, und BERLIN, 3. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die Heramba GmbH ("Heramba Electric" oder das "Unternehmen"), eine Zweckgesellschaft, die sich auf Investitionen in Unternehmen mit Technologien und Fähigkeiten konzentriert, die die Dekarbonisierung des kommerziellen Verkehrs beschleunigen können, und Project Energy Reimagined Acquisition Corp. (Nasdaq: PEGR) ("PERAC"), eine auf Akquisitionen spezialisierte Gesellschaft, haben heute bekannt gegeben, dass sie am 29. September 2023 eine endgültige Vereinbarung über einen geplanten Unternehmenszusammenschluss (der "Unternehmenszusammenschluss") geschlossen haben, der das kombinierte Unternehmen mit einem impliziten Pro-forma-Unternehmenswert von etwa 450 Millionen US-Dollar bewertet. Nach Abschluss der Unternehmenszusammenführung wird erwartet, dass die Wertpapiere der zusammengeführten Gesellschaft an der Nasdaq notiert werden.