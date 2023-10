HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT IN CURAÇAO DIE NEUEN VITOLA VEGUEROS CENTROGORDOS AUF DEN CARIBBEAN HABANOS DAYS

Die neue Vitola wurde von der Caribbean Cigars Corporation N.V., dem exklusiven Vertriebspartner von Habanos, S.A. für Curaçao, die Karibik und Mittelamerika, vor mehr als 150 begeisterten Gästen während der Caribbean Habanos Days vorgestellt.

Die Vegueros CentroGordos (54 Ringmaß x 100 mm Länge) wird exklusiv in allen weltweiten Habanos-Geschäften erhältlich sein.

HAVANNA, Kuba, 3. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. präsentierte in Willemstad zusammen mit Caribbean Cigars Corporation NV, seinem exklusiven Vertriebspartner für Curaçao, die Karibik und Mittelamerika, eine neue Vitola der renommierten Marke Vegueros, CentroGordos. An einem unvergesslichen Wochenende voller Aktivitäten fand die dritte Ausgabe des Carribean Habanos Days im Kontiki Hotel statt. Mehr als 150 glückliche Teilnehmer, darunter Händler, Einzelhändler und Kenner aus rund 10 Ländern Mittelamerikas und der Karibik, konnten diese neue Vitola bei einer Weltpremiere genießen. Neben der Verkostung der Vitolas Vegueros CentroGordos and Bolívar Gold Medal, gepaart mit exklusiven Rumsorten, konnten sie Wettbewerbe, exklusive Präsentationen und die Humidor-Auktion besuchen – und das alles bei bester kubanischer Musik.

Während des ersten Tages konnten die Teilnehmer an verschiedenen Konferenzen teilnehmen, exquisite Darreichungen von Vegueros mit den besten Rumsorten der Karibik genießen und einen Spaziergang entlang der spektakulären Küsten von Curaçao unternehmen. Abschließend bildeten eine Cocktailparty und ein Empfang mit den besten gastronomischen Angeboten den perfekten Rahmen für einen unvergesslichen Abend. Die Aktivitäten wurden am darauffolgenden Tag fortgesetzt, als die Gäste am Wettbewerb um die längste Asche teilnehmen konnten, bei dem Don Bakhuis aus Curaçao als Sieger hervorging. Zudem gab es eine besondere Rauchprobe mit der Bolivar Gold Medal Vitola und dem 15-jährigen Rum von Varadero. Die Veranstaltung endete mit einer Party unter dem Titel La Gran Noche, begleitet von einem köstlichen Abendessen und Musik von der Insel, bei der die Teilnehmer der Humidor-Auktion beiwohnten, auf der die Versteigerung des Humidor Vegueros mit 216 Habanos 20.000 US-Dollar zugunsten deskubanischen Gesundheitssystems einbrachte.

Vegueros CentroGordos ist ein Produkt, das in allen weltweiten Habanos-Geschäften erhältlich ist. Diese neue Vitola mit dickem Ringmaß wird alle Aficionados begeistern, da diese besondere Art von Habanos die Marke Vegueros mit einem innovativen Format erneuern und bereichern wird. Sie wird in einer Metalldose mit 16 Habanos präsentiert, die nach einer sorgfältigen Auswahl des Deckblattes, der Einlage und des Umblattes aus den Plantagen von Vuelta Abajo*, wo der beste Tabak der Welt angebaut wird, in der Region Pinar del Rio* auf Kuba* „komplett handgefertigt mit ganzen gefalteten Tabakblättern" hergestellt wurden.

Diese neue Vitola reiht sich in das Portfolio der Marke Vegueros ein, die als Hommage an alle kubanischen Landwirte, die seit Generationen Tabak in Pinar del Río* anbauen, mit einem neuen, trendigen Format entstanden ist, das von den heutigen Konsumenten sehr geschätzt wird. Die CentroGordos-Vitola mit einem Ringmaß von 54 und einer Länge von 100 mm kommt mit einem frischen Image und einem neuen Format auf den Markt, das sie einem breiteren Spektrum von Zigarrenrauchern zugänglich machen wird.

Habanos-Liebhaber, die mittelstarke Zigarren mögen, werden die neue Vegueros CentroGordos-Vitola nach ihrer Markteinführung in den verschiedenen offiziellen Verkaufsstellen in den mehr als 140 Ländern, in denen Habanos, S.A. seine Produkte vertreibt, erwerben können.

Vegueros CentroGordos

Marktname : CentroGordos

Fabrikname: Centro Gordo

Maße : 54 Ringmaß x 100 mm Länge

