FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Gesundheitswesen:

"Es knirscht gewaltig im Gesundheitswesen. Nachdem zuletzt die prekäre Lage vieler Kliniken die Gemüter bewegte, haben nun die Arztpraxen auf sich aufmerksam gemacht. Sie fordern, wie Kliniken oder auch Apotheker, mehr Geld. Doch woher soll das kommen? Tatsächlich wurden in der Pandemie viele Probleme im Gesundheitsbereich einfach mit Geld zugeschüttet, um das System am Laufen zu halten. Diese Ausnahmezeiten jedoch sind vorbei. Die stolze Summe von 1,3 Milliarden Euro, die täglich im Gesundheitswesen ausgegeben wird, scheint nicht effektiv verwendet zu werden. Weshalb man althergebrachte Strukturen in Frage stellen muss. Fragen sind: Wie dicht gewebt soll ein Praxisnetz sein? Braucht es das Hausarztprinzip? Welche Versorgung ist möglich, wenn Landarztpraxen wegbrechen? Dazu gibt es weder von den Funktionären der Ärzteschaft noch von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Reformideen."